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País identifica cinco projectos de valorização mineral

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O Governo de Moçambique identificou cinco projectos estratégicos de valorização de recursos minerais nas províncias de Niassa, Nampula, Gaza e Inhambane. O objectivo central destas iniciativas é promover a transformação de matérias-primas em produtos de maior valor acrescentado, diversificando a base industrial do país.

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Карьерный самосвал Nikon

De acordo com Gabriel Balate, chefe do Departamento de Geologia Aplicada e Sismologia do Instituto Nacional de Minas (INAMI), a selecção destes projectos resultou de uma análise detalhada das estatísticas nacionais de produção mineira. O levantamento focou-se em minerais como grafite, areias pesadas e tantalite, estabelecendo como base de referência dez por cento da produção anual de determinados minerais para a viabilização das unidades de transformação.

Distribuição Geográfica e Foco Industrial

Os projectos estão distribuídos pelas seguintes províncias e sectores:

  • Niassa (Distrito de Nipepe): Valorização da grafite, com potencial para a produção de ânodos de grafite, lubrificante seco, grafite esférica purificada e grafite purificada. A produção anual indicada é de 45 mil toneladas (referência de 10%: 4.500 toneladas).
  • Nampula (Distrito de Moma): Transformação de areias pesadas para a produção de ligas metálicas, escórias ricas em dióxido de titânio e zircão purificado ou micronizado. A produção anual é de 898 mil toneladas (referência de 10%: 89.800 toneladas).
  • Nampula (Nacala-Porto): Utilização de areias quartzosas como matéria-prima para a indústria do vidro.
  • Gaza (Distrito de Chibuto): Processamento de areias pesadas para a produção de pigmentos de dióxido de titânio e escórias ricas neste composto. A produção anual é de 144 mil toneladas (referência de 10%: 14.400 toneladas).
  • Inhambane (Distrito de Vilankulo, zona de Pambarra): Valorização do calcário destinado à produção de cimento.

Viabilidade e Próximas Etapas

Gabriel Balate esclareceu que a identificação inicial foi acompanhada por um trabalho conjunto com os governos provinciais para avaliar as condições logísticas, incluindo a infraestrutura rodoviária e o acesso a água e energia eléctrica.

No entanto, a concretização destes investimentos está condicionada a uma validação técnica rigorosa. Estão previstos estudos adicionais sobre a qualidade e reservas dos recursos minerais, a viabilidade de engenharia ambiental e a realização de estudos de mercado.

Estes projectos serão apresentados como oportunidades de investimento a potenciais parceiros, ficando a sua implementação dependente da confirmação da viabilidade técnica, económica e ambiental de cada iniciativa.

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Author`s name Ksenia Semenova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site
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