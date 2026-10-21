País identifica cinco projectos de valorização mineral

O Governo de Moçambique identificou cinco projectos estratégicos de valorização de recursos minerais nas províncias de Niassa, Nampula, Gaza e Inhambane. O objectivo central destas iniciativas é promover a transformação de matérias-primas em produtos de maior valor acrescentado, diversificando a base industrial do país.
De acordo com Gabriel Balate, chefe do Departamento de Geologia Aplicada e Sismologia do Instituto Nacional de Minas (INAMI), a selecção destes projectos resultou de uma análise detalhada das estatísticas nacionais de produção mineira. O levantamento focou-se em minerais como grafite, areias pesadas e tantalite, estabelecendo como base de referência dez por cento da produção anual de determinados minerais para a viabilização das unidades de transformação.
Os projectos estão distribuídos pelas seguintes províncias e sectores:
Gabriel Balate esclareceu que a identificação inicial foi acompanhada por um trabalho conjunto com os governos provinciais para avaliar as condições logísticas, incluindo a infraestrutura rodoviária e o acesso a água e energia eléctrica.
No entanto, a concretização destes investimentos está condicionada a uma validação técnica rigorosa. Estão previstos estudos adicionais sobre a qualidade e reservas dos recursos minerais, a viabilidade de engenharia ambiental e a realização de estudos de mercado.
Estes projectos serão apresentados como oportunidades de investimento a potenciais parceiros, ficando a sua implementação dependente da confirmação da viabilidade técnica, económica e ambiental de cada iniciativa.
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