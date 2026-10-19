Instabilidade no cenário político de Angola: articulação interna resulta na destituição do líder

O Comité Central da Frente Nacional de Libertação de Angola (FNLA) deliberou, em reunião extraordinária realizada a 17 de Outubro no Complexo 15 de Março, em Luanda, a destituição de Nimi a Simbi do cargo de presidente do partido.

Photo: https://commons.wikimedia.org/ by https://commons.wikimedia.org/wiki/User:Dahn, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Эмблема FNLA - ангольская консервативная партия

A sessão foi convocada por mais de metade dos membros do Comité Central, registando-se um quórum deliberativo de 52%, sob a presidência de Samuel Mavungo Massiala. A decisão ocorre após o término do mandato de Nimi a Simbi, ocorrido a 21 de Setembro de 2026.

Próximos passos e conflitos internos

Para responder à existência de duas alas distintas na formação política, o Comité Central convocou um Congresso Extraordinário para os dias 30 e 31 de Outubro de 2026. Ficou determinado que a Comissão Nacional Preparatória do VI Congresso Ordinário deve integrar os seus trabalhos no âmbito deste novo congresso.

O plenário deliberou ainda a denúncia de movimentações de comissários provinciais e municipais da Comissão Nacional Eleitoral (CNE), afectos à FNLA, que teriam actuado de forma ilegal e contrária aos estatutos do partido.

Enquanto membros do Comité Central, como Ngola Kabango, justificam a medida como necessária para encerrar indisciplinas da liderança anterior, a direcção da FNLA contesta a validade do processo e desvaloriza a decisão de afastamento de Nimi a Simbi.