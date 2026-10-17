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Mudança significativa em Maputo: Centro Pronto pode transformar serviços públicos

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O Presidente da República, Daniel Francisco Chapo, inaugurou a 14 de Outubro, em Maputo, o primeiro Centro Pronto. Esta plataforma de atendimento ao cidadão é fruto de uma parceria entre a VFS Global e a Agência para a Transformação Digital e Inovação (ATDI, IP), visando desburocratizar o acesso a serviços públicos através da integração de assistência presencial, quiosques de auto-atendimento e canais digitais.

Objetivos e Impacto Social

O novo modelo funciona como um complemento aos centros de atendimento governamentais, concentrando diversos serviços administrativos num único espaço para reduzir tempos de espera, custos e deslocações desnecessárias. O Chefe do Estado sublinhou que a eficácia da plataforma será medida pelos benefícios concretos para os utentes, destacando que a iniciativa permitirá, inclusive, eliminar pagamentos fora do sistema oficial.

Serviços Disponíveis e Funcionamento

Nesta fase inicial, o Centro Pronto focará a disponibilização de serviços relacionados com:

  • Passaportes;
  • Bilhetes de Identidade (BI);
  • Cartas de condução;
  • Documentos de Identificação e Residência para Estrangeiros (DIRE).

Nota: A implementação efetiva de cada serviço depende da validação das autoridades governamentais competentes.

Através da plataforma, os cidadãos podem consultar requisitos, preparar pedidos, agendar atendimentos e realizar pagamentos eletrónicos. O sistema prevê a emissão de um código único para acompanhamento do processo, com notificações via SMS e e-mail. No atendimento presencial, serão efetuadas a confirmação do agendamento, recolha de dados biométricos, fotografias e assinaturas digitais.

Expansão e Modernização

O programa terá início em Maputo e prevê uma expansão faseada para as cidades da Beira e Nampula. O projeto contempla ainda a criação de soluções para moçambicanos residentes no estrangeiro, permitindo o acesso a serviços governamentais sem a necessidade de deslocação ao país.

Jiten Vyas, diretor comercial da VFS Global, referiu que a iniciativa moderniza a prestação de serviços ao cidadão, combinando tecnologia e atendimento assistido para tornar os procedimentos mais simples e convenientes.

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Author`s name Evgenia Rumyantseva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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