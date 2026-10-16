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Ministro fustiga atrasos crónicos: INATRO deixa cidadãos e empresas em apuros em Maputo

CPLP » Moçambique

O Ministro dos Transportes e Logística, João Matlombe, manifestou a sua insatisfação relativamente à qualidade dos serviços prestados ao cidadão pelo Instituto Nacional dos Transportes Rodoviários (INATRO). O governante sublinhou que, apesar das reformas em curso, os resultados não correspondem às expectativas do Governo nem às necessidades dos utentes, tornando imperativa uma mudança efetiva no funcionamento da instituição.

Durante a abertura do II Coordenador do Ministério, realizada na quarta-feira (14), em Macaneta, província de Maputo, Matlombe expressou preocupação com a persistência de demoras na emissão de documentos essenciais. Segundo o Ministro, estas falhas penalizam os cidadãos, criam constrangimentos a empresas e transportadores, e comprometem a credibilidade do INATRO perante a sociedade.

Exigências de eficiência e modernização

O Ministro exigiu maior celeridade na implementação das reformas e uma postura mais proativa dos gestores, instando-os a demonstrar maior capacidade de decisão e sentido de responsabilidade. Matlombe defende que a modernização do instituto não deve limitar-se a mudanças administrativas ou tecnológicas, mas sim traduzir-se em melhorias concretas, tais como:

  • Redução dos tempos de espera;
  • Simplificação de procedimentos;
  • Aumento da eficiência e transparência no atendimento;
  • Cumprimento de prazos razoáveis.

O governante assegurou que o Governo continuará a monitorizar o processo, mas reiterou a necessidade de colocar o cidadão no centro da atuação da instituição para normalizar o funcionamento do órgão.

Alerta aos dirigentes do setor

A crítica de João Matlombe estendeu-se a todos os funcionários do Ministério e das instituições tuteladas. O Ministro foi enfático ao afirmar que a liderança superior não pode gastar a maior parte do tempo a cobrar tarefas básicas ou a solicitar repetidamente informações e prazos já conhecidos, classificando este modelo como insustentável para a gestão pública.

"Ou conhecemos a nossa agenda e assumimos as nossas obrigações, ou temos de dar lugar a quem esteja preparado para trabalhar com iniciativa, sentido de missão e compromisso com os resultados”, frisou o governante.

Matlombe concluiu reforçando que os cargos de direção não são títulos honoríficos, mas responsabilidades que exigem competência, disponibilidade e entrega, exigindo que os dirigentes antecipem problemas, apresentem soluções e mobilizem as suas equipas de forma eficaz.

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Author`s name Dmitriy Sokolov
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