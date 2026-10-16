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Magda Nely Robalo defende vacinação contra hepatite B ao nascer na Guiné-Bissau

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Magda Nely Robalo, médica guineense especialista em doenças infecciosas e ex- Alta-Comissária para a Resposta à Covid-19, defende que a urgência de proteger recém-nascidos contra a hepatite B não deve ser condicionada pelo debate sobre um protocolo de pesquisa específico. Para ela, a distinção entre um estudo científico proposto e a implementação de uma política pública de saúde é fundamental para evitar a confusão que gerou forte controvérsia no país no início de 2026.

Вакцинация
Photo: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ebola_Vaccine_Study_in_West_Africa_(33833442616).jpg by NIAID
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A médica esclarece que o Projeto de Saúde de Bandim (PSB) submeteu um protocolo de estudo que visava avaliar os efeitos inespecíficos da vacina da hepatite B em crianças recém-nascidas na Guiné-Bissau. Este documento, aprovado pelo governo dos Estados Unidos para financiamento, foi duramente criticado por atores nacionais e internacionais, incluindo a própria Robalo, por não obedecer aos padrões universais de ética e mérito científico exigidos para aprovação por comitês de ética europeus ou norte-americanos, apesar de ter recebido parecer favorável do Comité de Ética da Guiné-Bissau. O governo guineense acabou por rejeitar a implementação deste estudo específico.

Enquanto o estudo do PSB foi paralisado, a necessidade de vacinação permanece. Robalo destaca que a hepatite B é uma doença de alta prevalência na Guiné-Bissau, sem cura por tratamentos tradicionais — inclusive o consumo diário de óleo de palma — e capaz de causar consequências graves a curto, médio e longo prazo, podendo levar à morte. A vacina contra a hepatite B, disponível no mercado mundial desde 1981, é considerada extremamente segura e eficaz pela Organização Mundial da Saúde (OMS), tendo sido administrada a mais de mil milhões de pessoas globalmente.

Na Guiné-Bissau, o imunizante já é aplicado em crianças nas 6, 10 e 14 semanas de vida, mas a especialista alerta que privar os recém-nascidos da proteção logo após o nascimento seria um erro. Ela enfatiza que os fundos para o estudo foram solicitados pelo PSB, não pelo governo, e que não se deve conflitar a proposta de pesquisa com a responsabilidade do Estado, especificamente do Ministério da Saúde Pública, de incluir a vacina no calendário nacional de vacinação. A recomendação final de Magda Robalo é que o governo seja encorajado a introduzir a vacinação à nascença o mais rapidamente possível, incentivando as mães a vacinarem seus bebês assim que o imunizante estiver disponível nessa etapa.

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Author`s name Polina Petrova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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