Bolsos em alerta: tarifa do chapa pode subir no Grande Maputo sem subsídios

Transporte semi-colectivo no Grande Maputo enfrenta iminente subida de tarifas

O preço do transporte semi-colectivo de passageiros, vulgarmente conhecido como "chapa", poderá sofrer um aumento nos cinco municípios da região metropolitana do Grande Maputo. A perspectiva de subida surge após o Governo cessar o pagamento de subsídios ao sector, três meses depois da última subida do preço dos combustíveis.

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De acordo com o Director Nacional dos Transportes e Segurança, Alberto Matusse, o Governo já remeteu aos governos locais a documentação necessária para que estes analisem e decidam sobre a actualização dos preços. O dirigente esclareceu que, enquanto a expectativa é que o serviço público mantenha as tarifas actuais, o serviço privado terá a sua situação analisada caso a caso, com base nos custos operacionais.

A confirmação do ajuste tarifário foi reiterada por Matusse durante o II Conselho Coordenador do Ministério dos Transportes e Logística, realizado em Marracuene. O oficial sublinhou que a decisão final cabe aos municípios, que detêm, por lei, a prerrogativa de gerir estas matérias, corroborando informações previamente partilhadas pelo porta-voz do Governo após a sessão do Conselho de Ministros.

Pressão dos transportadores e compensações

A Federação Moçambicana das Associações dos Transportadores Rodoviários (FEMATRO) vem ameaçar a subida da tarifa há cerca de um mês, propondo um acréscimo de 5 Meticais. A federação justifica a medida pela alegada falta de pagamento de compensações prometidas pelo Governo para mitigar a subida dos custos operacionais.

O processo de compensações aos transportadores públicos no Grande Maputo ocorreu entre 5 de Junho e Agosto de 2026, com os seguintes valores estabelecidos:

35 mil Meticais para semi-colectivos de 15 lugares;

para semi-colectivos de 15 lugares; 141 mil Meticais para autocarros de grande porte.

Apesar da implementação destas tranches, o sector foi marcado por reclamações de transportadores filiados à FEMATRO, que alegam não ter recebido os fundos mesmo após a entrega da documentação exigida.