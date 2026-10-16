Guiné-Bissau nega autorização para ensaios clínicos com bebês

A negação oficial chegou antes que qualquer dose fosse aplicada, mas a controvérsia sobre a integridade dos recém-nascidos na Guiné-Bissau já ocupava as redes sociais e a imprensa internacional. No dia 13 de outubro de 2026, o Ministério da Saúde Pública, através do ministro Comodoro Quinhin Nantote, desmentiu categoricamente a autorização para ensaios clínicos com a vacina contra a hepatite B em bebês recém-nascidos, projeto que teria sido financiado pelos Estados Unidos via Projeto de Saúde de Bandim.

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O imbróglio começou com reportagens da Agência Lusa, que indicavam que as autoridades guineenses teriam aprovado um estudo com financiamento de 1,6 milhões de dólares, provenientes dos Centros de Controlo e Prevenção de Doenças (CDC) dos EUA. O desenho do estudo, segundo a agência, teria sido classificado como antiético pela Organização Mundial da Saúde (OMS). A proposta envolvia 14 mil recém-nascidos: metade receberia a vacina ao nascer, enquanto a outra metade aguardaria até as seis semanas de vida para iniciar a vacinação.

Para o governo de transição, as informações são "inexistentes". Durante conferência de imprensa, o ministro Quinhin Nantote enfatizou que a gravidade do tema — que toca nos direitos fundamentais e na segurança de crianças — exigia um esclarecimento imediato. Ele reiterou que não houve consentimento nem autorização formal para testes nos moldes descritos pelas publicações.

Protocolos éticos e reservas governamentais

O governo recordou que a questão da vacinação contra a hepatite B à nascença já havia sido debatida em janeiro de 2026, ocasião em que o Estado manifestou reservas sobre a realização do estudo. De acordo com a narrativa oficial, a investigação, que deveria ter começado nos primeiros meses daquele ano, teria sido suspensa para a avaliação de questões éticas.

O Ministério da Saúde Pública aproveitou o episódio para alertar que nenhuma instituição, projeto ou entidade parceira possui autorização para realizar estudos com seres humanos baseando-se em informações não confirmadas. O ministro reforçou que qualquer pesquisa científica no país deve seguir rigorosamente a legislação nacional, os princípios éticos internacionais e, fundamentalmente, os procedimentos de consentimento informado e a proteção dos participantes.