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Equipe sino-guineense inicia triagem para cirurgias de catarata em Cacheu

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No Hospital Regional de Cacheu, em Canchungo, a rotina de atendimento foi alterada nesta semana com a chegada de uma equipe conjunta de oftalmologistas guineenses e chineses. A campanha de consultas, iniciada na última terça-feira, foca no diagnóstico de patologias oculares em crianças e adultos, com atenção especial aos pacientes com cataratas.

Para acessar o atendimento e garantir o preenchimento da ficha técnica, o médico Domingos Indeque orientou que cada paciente apresente obrigatoriamente um documento de identificação. A etapa de consultas serve como triagem para a fase seguinte do processo: a seleção de pacientes que serão encaminhados para intervenções cirúrgicas gratuitas, previstas para começar em dezembro, na capital Bissau.

A viabilização da campanha depende de um acordo de cooperação bilateral, com o Governo da China assumindo a responsabilidade pelo custeio de todos os materiais, medicamentos e despesas financeiras da operação, conforme detalhado pelo administrador da unidade hospitalar, Luizinho da Costa Júnior.

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Author`s name Evgenia Rumyantseva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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