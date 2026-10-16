Logística em Moçambique: novas estratégias que podem mudar tudo

Governo defende transformação de corredores logísticos em motores de industrialização e desenvolvimento

O Ministro dos Transportes e Logística, João Matlombe, defende que os corredores de Maputo, Beira e Nacala devem evoluir para além da função de transporte de mercadorias, tornando-se eixos centrais para a industrialização, a dinamização da agricultura e a criação de oportunidades para o setor privado nacional.

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As declarações foram feitas durante a abertura da II Sessão do Conselho Coordenador do Ministério dos Transportes e Logística, realizada em Macaneta, distrito de Marracuene, província de Maputo. Para o governante, as infraestruturas logísticas devem ser entendidas como corredores de desenvolvimento económico, capazes de estimular a criação de zonas produtivas e aprofundar a integração regional.

Estratégias para a competitividade e investimento

Matlombe sublinhou que a posição geográfica estratégica de Moçambique, que serve países vizinhos sem acesso ao mar, não garante por si só a competitividade. Para consolidar o país como uma plataforma logística de referência na África Austral, o ministro apontou a necessidade de:

Investir em infraestruturas modernas e assegurar operações eficientes;

Reduzir custos logísticos e melhorar a coordenação entre os intervenientes da cadeia;

Oferecer serviços fiáveis para aumentar a previsibilidade no transporte de cargas.

Novo quadro legal e concessões

No âmbito da modernização do setor, o ministro destacou a urgência de concluir e aprovar o roteiro para a implementação do novo quadro legal do setor ferroviário. Esta medida visa abrir o mercado a mais operadores, fomentar a concorrência e mobilizar investimento privado.

João Matlombe referiu ainda a importância do desenvolvimento de concessões estratégicas nos portos, caminhos-de-ferro e corredores. No entanto, defendeu que estes processos sejam transparentes e baseados em modelos equilibrados, com regulação e fiscalização rigorosas para salvaguardar o interesse público.

Foco no valor acrescentado nacional

O governo pretende que a expansão das infraestruturas resulte em ganhos concretos para a economia local, através da instalação de unidades industriais, transferência de competências e fortalecimento do empresariado moçambicano.

O ministro concluiu que o sucesso da estratégia logística não deve ser medido apenas pelo volume de carga movimentada, mas sim pela capacidade de atrair investimentos, gerar emprego e fortalecer as cadeias de valor nacionais, transformando os ativos estratégicos em motores de competitividade e desenvolvimento nacional.