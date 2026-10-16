Tensões atingem o setor de cereais em Moçambique: batalha judicial ameaça o fornecimento de itens básicos

O sector dos cereais em Moçambique enfrenta um impasse jurídico após o Instituto de Cereais de Moçambique (ICM) ter suspendido, por tempo indeterminado, três operadores de importação de arroz e trigo. A medida, com efeitos a partir da última terça-feira, fundamenta-se em alegadas violações dos procedimentos legais de importação.

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As empresas abrangidas pela suspensão são a Companhia Industrial da Matola (CIM), a África Indústria, Lda. e a Pembe Mozambique, Lda.

Argumentos do ICM e apreensão de mercadorias

De acordo com a nota emitida pelo ICM, a decisão decorre da "realização reiterada de importações irregulares", sem a devida autorização da instituição. O órgão aponta a violação do quadro normativo vigente, especificamente o Diploma Ministerial n.º 132/2025, de 31 de Dezembro, que define o ICM como o agente exclusivo do Estado para a importação de arroz e trigo.

No âmbito destas acusações, o ICM procedeu à apreensão de volumes consideráveis de mercadoria:

3.300 toneladas de trigo da CIM, apreendidas a 9 de Outubro de 2026 no Porto da Matola;

da CIM, apreendidas a 9 de Outubro de 2026 no Porto da Matola; 6.000 toneladas de trigo da Pembe Mozambique;

da Pembe Mozambique; 25.000 toneladas de arroz da África Indústria.

O instituto alertou que a mercadoria poderá reverter a favor do Estado caso a situação não seja regularizada nos prazos estipulados.

A resposta da Companhia Industrial da Matola (CIM)

A CIM, através de um comunicado de imprensa, rejeita a classificação de "irregularidade" nas suas operações. A empresa afirma que as 3.300 toneladas de trigo foram submetidas a todos os procedimentos aduaneiros, tendo a descarga sido expressamente autorizada pelas Autoridades Aduaneiras de Moçambique, com a devida emissão de documentação e processamento de encargos.

A CIM sustenta que a controvérsia reside, na verdade, numa questão financeira e jurídica. A empresa revela ter impugnado judicialmente a exigência de um pagamento de 16 USD por tonelada importada, associado ao mecanismo de importação do ICM, por considerar a base jurídica dessa cobrança ilegal e questionável.

A operadora argumenta que a sua posição visa evitar que encargos sem fundamento legal contribuam para o aumento dos custos de produtos essenciais, como a farinha e o pão, para os consumidores moçambicanos.

Contestações processuais e recurso ao Tribunal Administrativo

A CIM afirma ainda que não foi formalmente notificada de qualquer processo de transgressão, nem foi concedido o seu direito de defesa antes da aplicação da sanção, considerando a suspensão "juridicamente inadmissível".

Face a isto, a empresa informou ter instaurado processos judiciais junto do Tribunal Administrativo, procurando a declaração de nulidade das normas invocadas pelo ICM, as quais a CIM caracteriza como um "regime monopolístico e ilegal".

A Companhia Industrial da Matola assegura que o ICM já foi notificado pelo Tribunal Administrativo e deve, por conseguinte, abster-se de prosseguir com a actuação administrativa impugnada. A empresa reserva-se, inclusive, o direito de exigir compensação pelos custos e prejuízos adicionais causados por esta intervenção.

Recorde-se que, desde Fevereiro, o Governo de Moçambique centralizou a importação de arroz e trigo através do ICM, com o objectivo declarado de travar a saída ilegal de divisas, assegurar o abastecimento do mercado e estabilizar os preços internos.