Consórcio chinês em risco: Recurso do Ministério dos Transportes visa reverter paralisação

O Ministério dos Transportes e Logística confirmou ter sido notificado pelo Tribunal Administrativo da Cidade de Maputo sobre a providência cautelar que suspende os actos administrativos do Concurso Público Internacional n.º 45A000141/CP/02/2025. O projecto, referente ao Desenvolvimento do Projecto Integrado da Fronteira Única de Machipanda, está orçado em 37,1 milhões de dólares norte-americanos (USD) e havia sido concessionado ao consórcio chinês Union Portkin e Zhongmei por um período de 25 anos.

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A suspensão decorre de um processo movido por um dos concorrentes, a empresa SAFAGA, que alega a existência de irregularidades no processo de selecção da concessionária da infraestrutura.

Posição do Governo e próximos passos

O Director Nacional de Transportes e Segurança, Alberto Matusse, informou, à margem do II Conselho Coordenador do Ministério em Marracuene, que a instituição irá recorrer da decisão judicial. Matusse afirmou que o Ministério está a organizar o respectivo recurso para rebater o conteúdo da reclamação apresentada pela empresa que se sente lesada.

"A lógica manda dizer que se você é notificado pelo Tribunal, tem o direito de fazer a réplica. Portanto, o Ministério está a organizar o respectivo recurso”, explicou o Director Nacional, referindo ainda que os pontos questionados já teriam sido esclarecidos anteriormente pelo porta-voz do Governo.

Esclarecimentos sobre a natureza da suspensão

Após notícias sugerirem o cancelamento do concurso, o Ministério dos Transportes e Logística emitiu um comunicado de imprensa para clarificar que o processo não foi cancelado, mas sim sujeito a uma providência cautelar. A instituição sublinhou que esta medida judicial é de natureza provisória, visando salvaguardar direitos enquanto a matéria é apreciada, não representando, portanto, uma decisão definitiva sobre a legalidade do procedimento.

No documento, o Governo reafirmou que a avaliação das propostas seguiu rigorosamente os critérios de elegibilidade, qualificação e avaliação previstos no Documento do Concurso, considerando os requisitos técnicos, financeiros e os prazos de execução.

O Ministério reiterou a importância estratégica do projecto para o desenvolvimento do Corredor da Beira e a melhoria do fluxo de pessoas e mercadorias, assegurando o seu compromisso com a legalidade, a transparência e a defesa do interesse público.