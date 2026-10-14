Fiscais bloquearam grandes operações em Moçambique: empresas perderam licenças após fiscalização surpresa

O Instituto de Cereais de Moçambique (ICM) anunciou a suspensão, por tempo indeterminado, de três operadores económicos — a Companhia Industrial da Matola (CIM), a África Indústria, Lda. e a Pembe Mozambique, Lda. - devido à violação de procedimentos legais nas importações de arroz e trigo.
A medida, com efeitos a partir de 13 de Outubro, fundamenta-se na realização de importações irregulares sem a devida autorização do ICM, IP. De acordo com a instituição, estas operações contrariam o quadro normativo em vigor, especificamente o Diploma Ministerial n.º 132/2025, de 31 de Dezembro, que estabelece o ICM como o agente exclusivo do Estado com competências para a importação destes cereais.
No âmbito das atividades de fiscalização e monitoria, o ICM procedeu à apreensão de volumes significativos de mercadoria:
A nota informativa esclarece que a mercadoria apreendida poderá reverter a favor do Estado caso a situação não seja regularizada nos prazos estabelecidos, sendo que a suspensão dos operadores permanecerá em vigor até à referida regularização.
Relativamente às sanções financeiras, o ICM informou que os processos de aplicação de multas estão em fase de instrução para a determinação dos valores aplicáveis, assegurando que serão respeitados todos os procedimentos e garantias previstos na lei.
O Instituto ressalvou que a suspensão das importações não impede que as empresas abrangidas adquiram matéria-prima no mercado nacional, desde que cumpram a legislação aplicável, visando assim a continuidade da atividade industrial e a manutenção do abastecimento do mercado.
O ICM reiterou o seu compromisso com a transparência, a concorrência leal e a legalidade, afirmando que continuará a zelar para que as importações de arroz e trigo sigam os mecanismos de autorização estabelecidos, salvaguardando a intervenção regulada do Estado num segmento considerado estratégico.
Recorde-se que, desde fevereiro, o Governo central assumiu a responsabilidade de importar estes cereais através do ICM, com o objetivo de estabilizar os preços internos, garantir o abastecimento e travar a saída ilegal de divisas do país.
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