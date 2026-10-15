SERNIC assinala um ano sem registos de raptos em Moçambique

SERNIC assinala um ano sem registos de raptos em Moçambique, apesar de lacunas estatísticas

O Serviço Nacional de Investigação Criminal (SERNIC) celebrou, nesta terça-feira, a passagem de um ano sem a ocorrência de raptos no país. O anúncio ocorre após um período de 15 anos em que o fenómeno criminal, visando sobretudo empresários, gerou profunda preocupação e sentimentos de impunidade.

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Em conferência de imprensa, o Director-Geral do SERNIC, Ilídio Miguel, descreveu este resultado como um "marco relevante”. Segundo o dirigente, a redução do crime foi impulsionada por uma reestruturação da instituição, destacando-se a mudança da sua superintendência — que passou do Ministério do Interior para o Procurador-Geral da República — e o reforço de recursos humanos e materiais, conferindo maior autonomia na investigação da criminalidade organizada.

Factores de prevenção e cooperação

Ilídio Miguel atribuiu a eficácia das operações à actuação coordenada com as Forças de Defesa e Segurança, especificamente a Polícia da República de Moçambique (PRM), bem como à colaboração de cidadãos e órgãos de comunicação social na partilha de informações operacionais que permitiram desmantelar redes criminosas.

Apesar da celebração, o Director-Geral alertou que a guerra contra os raptos não está vencida e que a ausência de casos registados nos últimos 12 meses não deve levar ao relaxamento das medidas de segurança, afirmando que a instituição permanece atenta a tentativas de rapto que foram inviabilizadas.

Contradições e ausência de dados

Durante a interação com a imprensa, o Director-Geral do SERNIC não apresentou estatísticas detalhadas sobre o número de tentativas de rapto abortadas, a quantidade de raptores detidos ou a identificação de mandantes nos últimos 12 meses.

Questionado sobre as falhas que permitiram a persistência do crime durante 15 anos, Ilídio Miguel evitou admitir falhas, referindo apenas que era necessário um "aprimoramento das medidas de combate”. O dirigente também não confirmou a correlação entre a queda dos raptos e o assassinato de agentes do SERNIC e da Polícia ocorrido no ano passado, embora tenha admitido a necessidade de "purificação de fileiras”.

Sobre a corrupção interna, o Director-Geral explicou que o crime organizado tenta infiltrar-se em instituições críticas e que agentes coptados podem, posteriormente, tornar-se obstáculos para as redes criminosas, sugerindo que os agentes assassinados foram vítimas dessa dinâmica.

Perspectivas operacionais

Ilídio Miguel assegurou que, embora não tenha partilhado números concretos, a instituição deteve grupos de raptores que planeavam novas acções e possui "pistas” sobre os mandantes dos crimes. Reiterou a determinação do SERNIC em localizar e responsabilizar todos os envolvidos, incluindo aqueles que se encontram foragidos da justiça.

Cabe referir que a marca de 12 meses sem registo de raptos em Moçambique foi mencionada anteriormente pelo Presidente da República, durante a abertura da primeira Conferência Internacional de Investimentos de Tete.