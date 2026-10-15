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Escolas sob cerco em Moçambique: novas diretrizes forçam uma mudança radical na segurança pública

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Presidente Daniel Chapo exige combate rigoroso ao tráfico de droga junto às escolas

O Presidente da República, Daniel Chapo, alertou para a crescente aproximação das redes de tráfico de estupefacientes aos estabelecimentos de ensino em Moçambique. Durante a abertura da Conferência Nacional sobre Prevenção e Combate à Droga, em Maputo, o Chefe de Estado manifestou profunda preocupação com a exposição de crianças, com idades entre os nove e os doze anos, ao consumo e comércio de substâncias ilícitas.

ребёнок под противомоскитной сеткой
Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
ребёнок под противомоскитной сеткой

Classificando a situação como uma "linha vermelha", Daniel Chapo definiu a protecção das escolas como uma prioridade nacional, afirmando que o Estado não pode tolerar que traficantes actuem nas proximidades dos alunos, comprometendo a segurança de locais que deveriam ser "templos do saber".

Medidas de repressão e intervenção institucional

Para travar este fenómeno, o Presidente exigiu a intervenção rigorosa das autoridades para a identificação e o encerramento imediato dos pontos de venda e consumo de drogas, conhecidos localmente como "bocas de fumo”. A estratégia defendida prevê a responsabilização criminal de todos os envolvidos na exploração destes locais.

A operação de combate deverá ser coordenada pelas seguintes entidades:

  • Polía da República de Moçambique (PRM);
  • Serviço Nacional de Investigação Criminal (SERNIC);
  • Ministério Público;
  • Tribunais e demais forças de segurança.

Prevenção e resposta social

Para além da vertente repressiva, o Presidente sublinhou a necessidade de reforçar as medidas preventivas. Entre as propostas, destacou-se a criação e a revitalização de núcleos antidroga em escolas públicas e privadas, enfatizando que a colaboração entre professores, famílias e comunidades é indispensável.

Daniel Chapo alertou ainda para o surgimento de novas substâncias psicoactivas e para o aumento do número de consumidores jovens, defendendo que a resposta do Estado deve ser abrangente, integrando a polía, as instituições de ensino, os serviços de saúde e as estruturas comunitárias.

Este pronunciamento ocorre num momento em que o Governo de Moçambique pretende rever a sua estratégia de combate ao narcotráfico, com foco no desmantelamento de redes de distribuição, investigação financeira e a prevenção do consumo.

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