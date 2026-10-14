Populações retiradas a tempo: modelo comunitário reduz escala de vítimas por desastres

Comités locais de gestão de risco são fundamentais para reduzir vítimas de desastres em Moçambique

O Presidente da República, Daniel Chapo, afirmou que a existência de mais de 1.500 comités locais de gestão do risco de calamidades é o fator determinante para a diminuição do número de mortes causadas por cheias, inundações e ciclones no país.

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As declarações foram feitas durante a abertura da Conferência Internacional sobre Redução do Risco de Desastres e Resiliência em África, realizada em Maputo. O Chefe de Estado sublinhou a importância vital das comunidades na prevenção e resposta a fenómenos naturais extremos.

Papel das comunidades e alerta precoce

O Presidente destacou a atuação dos membros destes comités nas zonas mais vulneráveis, descrevendo-os como figuras centrais no salvamento de vidas através da disseminação de alertas em línguas locais, utilizando megafones e rádios comunitárias. Segundo Daniel Chapo, a intervenção antecipada destas estruturas permite a retirada de populações de áreas de risco antes que os desastres ocorram.

Para ilustrar a eficácia destas medidas, o Chefe de Estado comparou as cheias de 2026 com as de 2000: apesar de as cheias recentes terem tido maior magnitude, registaram-se menos de 200 mortes, enquanto há 26 anos o número de vítimas superou as 700.

Desafios e vulnerabilidades climáticas

Moçambique integra o grupo dos dez países mais afetados por desastres naturais no mundo, devido à sua localização geográfica, estando exposto a:

Ciclones;

Cheias e inundações;

Secas.

O Presidente alertou ainda para os potenciais impactos do fenómeno El Niño na produção agrícola futura. Para mitigar estes riscos, defendeu a modernização dos sistemas de aviso prévio, o reforço de infraestruturas resilientes e a maior capacitação das comunidades locais.

Financiamento e cooperação internacional

Daniel Chapo manifestou preocupação com a insuficiência de recursos financeiros e os atrasos no apoio internacional, que prejudicam a reconstrução de países africanos. O estadista apelou para que a conferência resulte em ações concretas, com o reforço do financiamento climático e a adoção de soluções adaptadas à realidade do continente africano.