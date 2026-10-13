Nampula sob cerco do tráfico: força-tarefa multissectorial surge para bloquear rotas ilícitas

Nampula: Procuradoria Provincial cria força-tarefa para combater o tráfico de drogas

A Procuradoria Provincial da República, em Nampula, instituiu uma força-tarefa multissectorial destinada a combater o tráfico de substâncias proibidas. A medida surge num momento em que a província é identificada como uma das três regiões de Moçambique com maior incidência de crimes relacionados com a venda e o consumo de drogas, juntamente com Sofala e Tete.

Aumento expressivo de processos-crime

A criação desta equipa especializada responde a um crescimento acentuado no número de processos instaurados. Nos primeiros oito meses do corrente ano, foram abertos 140 processos contra indivíduos envolvidos no tráfico, venda e consumo de estupefacientes, um valor que quase duplica os 73 registados no mesmo período de 2025.

Aires Boneth, ponto focal para a investigação de crimes de droga na Procuradoria Provincial de Nampula, explicou que a iniciativa foi recomendada durante a 18.ª reunião do Conselho Coordenador do Ministério Público. Segundo Boneth, está prevista a formação dos integrantes da equipa para os próximos dias, visando aprimorar a coordenação entre as diversas instituições envolvidas.

Foco estratégico e vias de entrada

A força-tarefa concentrar-se-á especificamente no combate ao tráfico, considerando a vulnerabilidade da província face a diferentes rotas de entrada de substâncias ilícitas. "Essa força-tarefa vai trabalhar especificamente para isso, pois sabemos que a droga pode entrar por via terrestre, marítima ou aérea", afirmou o responsável.

O aumento do número de processos é atribuído ao reforço das acções de repressão e prevenção, que incluem:

Palestras realizadas pelos órgãos da administração da justiça em coordenação com o Gabinete Provincial de Combate à Droga;

A campanha "Stop Makha”, lançada pelo governador provincial, que auxiliou na identificação e intercepção de suspeitos.

Desafios na investigação de grandes traficantes

Apesar das detenções de pessoas de diversas faixas etárias e sexos, a ausência de grandes fornecedores entre os detidos foi questionada. Aires Boneth esclareceu que as investigações prosseguem rigorosamente dentro dos trâmites legais, sublinhando que as autoridades não trabalham com suposições e necessitam de provas concretas para levar os suspeitos a tribunal.

O responsável apontou ainda a falta de cooperação de alguns consumidores interpelados, que se recusam a identificar os fornecedores, possivelmente devido a ameaças, inclusive de morte, o que dificulta o aprofundamento das diligências.

Impacto na saúde pública e dados nacionais

O impacto do consumo de substâncias psicotrópicas reflecte-se também na saúde pública: nos primeiros meses deste ano, cerca de mil pessoas procuraram assistência médica no hospital psiquiátrico local devido a problemas relacionados com as drogas.

Numa perspectiva mais ampla, as autoridades moçambicanas instauraram, a nível nacional, 418 processos relacionados com o tráfico, venda e consumo de drogas durante o primeiro semestre de 2026.