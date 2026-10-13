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Insegurança em Cabo Delgado deixa 104 escolas encerradas e afeta milhares de profissionais

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A Organização Nacional dos Professores (ONP) manifestou profunda preocupação com a insegurança na província de Cabo Delgado, onde, desde o início dos ataques terroristas em 2017, pelo menos 16 professores foram assassinados. Além das vítimas da violência, foram registadas 48 mortes de profissionais da educação devido a diversas doenças desde outubro de 2025.

Os dados foram revelados por Atija Assane, Secretária Provincial da ONP em Cabo Delgado, durante as celebrações do Dia Nacional do Professor, assinalado a 12 de outubro, na sede do distrito de Metuge. Embora não tenham sido registados assassinatos de docentes em 2026, a ONP alertou que a continuidade dos ataques terroristas permanece como uma ameaça direta à segurança dos profissionais e à estabilidade do processo de ensino e aprendizagem na região.

Impacto no sistema educativo e escolas encerradas

O impacto da insurgência reflete-se também na infraestrutura escolar. De acordo com dados do Governo de Cabo Delgado divulgados em junho, 104 escolas encontram-se encerradas devido ao terrorismo — um número inferior aos 214 registos de 2025. A distribuição das escolas fechadas divide-se da seguinte forma:

  • Macomia: 34 escolas
  • Mocímboa da Praia: 21 escolas
  • Quissanga: 13 escolas
  • Muidumbe: 9 escolas
  • Nangade: 7 escolas
  • Palma: 6 escolas
  • Ancuabe e Meluco: 4 escolas cada
  • Ilha do Ibo: 2 escolas
  • Mueda: 1 escola

Resposta governamental e contratações

O Governador de Cabo Delgado, Valige Tauabo, reconheceu os desafios de segurança enfrentados pela classe docente e afirmou que o Executivo provincial está a envidar esforços para garantir as condições necessárias ao exercício da profissão.

No âmbito das medidas administrativas e de reforço do quadro docente, o Governador anunciou a contratação de 215 professores para 2026, dos quais 87 são mulheres, além da contratação de 700 alfabetizadores para programas de educação de adultos. Tauabo informou ainda que 176 profissionais receberam assistência social e que 12.044 funcionários em toda a província serão abrangidos por atos administrativos, incluindo promoções, progressões e mudanças de carreira.

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Author`s name Ksenia Semenova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site
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