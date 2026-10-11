Queda nas ligações solares: Moçambique arrisca perder o ritmo do acesso universal

A Associação Moçambicana de Energias Renováveis (AMER) manifestou preocupação com a redução das ligações de electricidade fora da rede, que baixaram para 122 mil. O dado revela um défice face à necessidade estimada de assegurar entre 180 mil e 200 mil ligações anuais para que Moçambique acelere a meta de acesso universal à energia.

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O alerta foi feito por Ricardo Pereira, presidente da AMER, durante a abertura do Fórum Bianual de Energia Fora da Rede, em Maputo. Segundo o dirigente, observa-se uma diminuição nas vendas de sistemas solares domésticos desde 2024, tendência que pode comprometer a expansão energética em comunidades onde a rede nacional não chega.

Disparidade rural e avanços na electrificação

Ricardo Pereira destacou o fosso existente no acesso à energia entre as diferentes zonas do país: enquanto nas cidades a taxa de acesso ronda os 89%, nas zonas rurais este valor desce para apenas 30%.

Apesar disso, o presidente da AMER referiu que os números de 2025 indicam que a taxa de electrificação atingiu 66,4%, superando as projecções, e que a rede nacional mantém o ritmo necessário para a meta de 2030. Contudo, sublinhou que o cumprimento do objectivo final dependerá crescentemente de soluções fora da rede, como mini-redes, sistemas solares domésticos e alternativas de cozinha limpa.

Estas soluções estão já integradas na Estratégia de Transição Energética Justa e no Compacto Nacional de Energia, contando ainda com a base técnica do Plano Nacional de Electricidade de Menor Custo, elaborado pela Unidade de Planeamento e Coordenação Energética (UPCE) da AMER.

Investimentos e financiamento estratégico

No plano regulatório, foi salientada a importância da aprovação governamental dos regulamentos de concessão de electricidade e da taxa de acesso universal para a dinamização de investimentos.

Quanto ao financiamento, Pereira mencionou a intenção de criar uma coligação estratégica, anunciada na Assembleia Geral das Nações Unidas, que visa:

Mobilizar investimentos da ordem de mil milhões de dólares norte-americanos ;

; Viabilizar aproximadamente 2,5 milhões de ligações fora da rede através de uma arquitectura financeira faseada e previsível.

Crescimento de operadores e projectos de mini-redes

O mercado registou um aumento no número de prestadores de serviços registados na Autoridade Reguladora de Energia (ARENE), passando de 26 em 2024 para 67 em 2025. No entanto, a AMER defende que este crescimento deve reflectir-se numa maior capacidade de execução, especialmente no segmento das mini-redes, que ainda enfrenta desafios de viabilidade financeira e na preparação de concursos.

Neste âmbito, foi destacado o progresso do Programa de Promoção de Mini-Redes Renováveis em Moçambique (PROMR-MZ). O programa já mobilizou mais de 60 milhões de euros e prevê o lançamento do primeiro concurso para a implementação de cerca de 100 mini-redes nas províncias de Tete, Zambézia e Niassa.