Moçambique surpreende o mundo: um ano sem raptos redefine autoridade do Estado

O anúncio do Presidente da República, Daniel Chapo, de que Moçambique completou um ano sem registos de raptos, marca um ponto significativo na segurança pública do país. A declaração, feita durante a abertura da Conferência Internacional de Investimentos de Tete, destacou a recuperação da confiança de empresários e investidores, num contexto onde a extorsão e a violência limitavam a prosperidade económica.
Contudo, para além do impacto económico e policial, esta conquista assume uma dimensão política e institucional. Durante cerca de 15 anos, a persistência dos sequestros expôs vulnerabilidades do Estado e levantou questões sobre a eficácia da investigação criminal e a possibilidade de cumplicidades institucionais, matérias que ainda carecem de prova e investigação aprofundada.
A figura de Daniel Chapo, jurista e Comandante-Chefe das Forças de Defesa e Segurança, coloca-o na posição central de responsabilidade estratégica. O desafio atual reside em garantir que a ausência de novos casos não seja apenas temporária, mas o resultado de medidas estruturais de prevenção e responsabilização dos envolvidos.
A análise do cenário atual sugere que a eliminação dos raptos é um passo importante, mas não suficiente para assegurar a plena autoridade do Estado. A eficácia desta mudança depende de:
O debate remete para alertas históricos, como os de Teodato Hunguana, que já advertia para o perigo da infiltração do crime organizado nas instituições públicas. Argumenta-se que o crime organizado não opera apenas através da violência física, mas também mediante a apropriação de recursos públicos através de esquemas de corrupção, tráfico de influências e cartéis.
A verdadeira recuperação da autoridade pública exigiria, portanto, atuar em duas frentes simultâneas:
Para que a conquista de um ano sem raptos se torne duradoura, é necessário o fortalecimento de instituições de investigação profissionais, fiscalização independente e uma justiça isenta de interferências, garantindo que ninguém esteja acima da lei, independentemente da sua posição política ou económica.
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