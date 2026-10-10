Moçambique surpreende o mundo: um ano sem raptos redefine autoridade do Estado

Combate aos raptos em Moçambique: Entre a vitória policial e a recuperação da autoridade do Estado

O anúncio do Presidente da República, Daniel Chapo, de que Moçambique completou um ano sem registos de raptos, marca um ponto significativo na segurança pública do país. A declaração, feita durante a abertura da Conferência Internacional de Investimentos de Tete, destacou a recuperação da confiança de empresários e investidores, num contexto onde a extorsão e a violência limitavam a prosperidade económica.

Photo: https://presidencia.gov.mz/ Даниэл Чапу, Президент Мозамбика

Contudo, para além do impacto económico e policial, esta conquista assume uma dimensão política e institucional. Durante cerca de 15 anos, a persistência dos sequestros expôs vulnerabilidades do Estado e levantou questões sobre a eficácia da investigação criminal e a possibilidade de cumplicidades institucionais, matérias que ainda carecem de prova e investigação aprofundada.

A responsabilidade política e a legalidade

A figura de Daniel Chapo, jurista e Comandante-Chefe das Forças de Defesa e Segurança, coloca-o na posição central de responsabilidade estratégica. O desafio atual reside em garantir que a ausência de novos casos não seja apenas temporária, mas o resultado de medidas estruturais de prevenção e responsabilização dos envolvidos.

A análise do cenário atual sugere que a eliminação dos raptos é um passo importante, mas não suficiente para assegurar a plena autoridade do Estado. A eficácia desta mudança depende de:

Transparência: Conhecer as medidas concretas que permitiram a redução dos crimes.

Conhecer as medidas concretas que permitiram a redução dos crimes. Responsabilização: Garantir que os autores de crimes anteriores sejam devidamente julgados.

Garantir que os autores de crimes anteriores sejam devidamente julgados. Sustentabilidade: Assegurar que as redes criminosas foram efetivamente desmanteladas e não apenas neutralizadas temporariamente.

A luta contra a "captura do Estado"

O debate remete para alertas históricos, como os de Teodato Hunguana, que já advertia para o perigo da infiltração do crime organizado nas instituições públicas. Argumenta-se que o crime organizado não opera apenas através da violência física, mas também mediante a apropriação de recursos públicos através de esquemas de corrupção, tráfico de influências e cartéis.

A verdadeira recuperação da autoridade pública exigiria, portanto, atuar em duas frentes simultâneas:

A proteção dos cidadãos contra a violência e a privação da liberdade. A defesa do erário público contra a apropriação ilícita por interesses privados.

Para que a conquista de um ano sem raptos se torne duradoura, é necessário o fortalecimento de instituições de investigação profissionais, fiscalização independente e uma justiça isenta de interferências, garantindo que ninguém esteja acima da lei, independentemente da sua posição política ou económica.