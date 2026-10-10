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Desafios climáticos: Produção agrícola em Maputo pode enfrentar escassez de chuva

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A província de Maputo dispõe de níveis de armazenamento de água superiores a 80% nas barragens dos Pequenos Libombos e de Corumana, reserva que será fundamental para sustentar a produção agrícola na campanha 2026-2027, face aos riscos de escassez de chuva.

Сухая береговая линия
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Сухая береговая линия

O anúncio foi feito pelo governador da província, Manuel Tule, durante a abertura do primeiro Conselho Coordenador do Ministério da Agricultura, Ambiente e Pesca (MAAP), na cidade da Matola. O governante detalhou que, além das barragens, a região conta com nove reservatórios cavados, com níveis de encaixe que variam entre 40% e 100%, para impulsionar a produção.

Metas de produção e desafios climáticos

Apesar das previsões meteorológicas desfavoráveis, a província projeta alcançar os seguintes volumes de produção na próxima campanha:

  • Produtos agrícolas: 3,3 milhões de toneladas;
  • Pescado: 19 mil toneladas.

O governador recordou que a campanha precedente (2025-2026) foi severamente prejudicada por inundações e chuvas intensas. No entanto, o cenário para a campanha 2026-2027 é de risco oposto: previsões do Instituto Nacional de Meteorologia indicam a influência expressiva do fenómeno El Niño, que poderá comprometer a produção agrícola e animal não apenas em Maputo, mas em todas as regiões centro e sul do país.

Medidas de mitigação e apoio aos produtores

Para combater os efeitos da estiagem, o Conselho Executivo Provincial, com o apoio de parceiros de cooperação, planeia distribuir insumos e sementes de variedades de ciclo curto, incluindo:

  • Milho;
  • Feijão;
  • Estacas de mandioca;
  • Rama de batata-doce.

Manuel Tule referiu ainda que a intensificação da produção pesqueira será priorizada como alternativa estratégica perante a seca. O governador salientou que a distribuição de sementes efetuada no início do ano já resultou numa recuperação da produção e no abastecimento dos mercados locais.

Desenvolvimento Urbano e Ambiental

No âmbito do mesmo encontro, o presidente do Município da Matola, Júlio Parruque, defendeu a valorização da agricultura urbana e periurbana, alertando para a necessidade de preservar as áreas verdes contra a pressão do crescimento urbano. Parruque sublinhou a urgência de melhorias nos sistemas de drenagem, no reforço da pesca local e na gestão de resíduos sólidos urbanos.

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Author`s name Anastasiya Zhukova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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