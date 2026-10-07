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População contesta instalação de estaleiro da Fábrica de Explosivos em Ancuabe

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População de Ancuabe protesta contra instalação de estaleiro da Fábrica de Explosivos de Moçambique

Moradores da sede da Localidade de Salaue, também conhecida como Silva Macua, no Posto Administrativo de Metoro, distrito de Ancuabe (Cabo Delgado), manifestaram-se esta segunda-feira contra a instalação de um estaleiro da Fábrica de Explosivos de Moçambique (FEM). A contestação surge devido à alegação de que a infraestrutura está a ser construída sobre propriedades privadas, com particular incidência em machambas.

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Photo: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
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Durante o protesto, que mobilizou centenas de pessoas, os manifestantes denunciaram a ausência de comunicação por parte da empresa. Segundo os residentes, não houve qualquer informação sobre a natureza do empreendimento, as atividades que serão desenvolvidas, nem as eventuais vantagens sociais ou financeiras para a região. Foi ainda alegada a inexistência de consultas comunitárias ou processos de auscultação prévia à população local.

De acordo com os manifestantes, a movimentação de trabalhadores da empresa para a limpeza da área ocorreu sem qualquer aviso prévio aos proprietários das terras.

Posição da Autoridade Local

Questionado sobre a situação, o Chefe da Localidade de Salaue, Nacire Rachide, apresentou uma perspetiva distinta. Embora reconheça que a área em questão pertence à sua jurisdição administrativa, afirmou que os cidadãos que reivindicam indemnizações não residem em Salaue, mas sim na localidade vizinha de Metoro.

"Aqui, na comunidade de Salaue, não há registo de manifestação. Estes são elementos de Metoro que têm algumas áreas e machambas nessa zona", declarou Nacire Rachide. O administrador sublinhou que não existe conflito entre a comunidade de Salaue e a Fábrica de Explosivos, nem com a futura fábrica de cimento prevista para a mesma zona.

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Author`s name Evgenia Rumyantseva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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