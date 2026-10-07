Metical poderá ser moeda de referência em pagamentos na SADC a partir de Janeiro

Metical poderá ser utilizado como moeda de referência em pagamentos na SADC a partir de Janeiro

O Metical deverá começar a ser utilizado como moeda de referência em pagamentos entre os países da Comunidade para o Desenvolvimento da África Austral (SADC) no início do próximo ano. A integração ocorrerá através do Sistema de Transferência e Liquidação Interbancária em Tempo Real (RTGS), conforme confirmado pelo Governador do Banco de Moçambique, Felisberto Navalha.

Photo: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Самора Моисеш Машел - 20 метикалов Мозамбик

A plataforma RTGS, sediada no Banco Central da África do Sul, já se encontra operacional e conta atualmente com a integração do Rand e do Kwanza de Angola. De acordo com Felisberto Navalha, a previsão é que Moçambique esteja integrado no sistema, no mais tardar, nos princípios do próximo ano, com a expectativa de operar já no primeiro mês.

Impacto no comércio regional

O Governador do Banco Central destacou que a adoção desta plataforma visa dinamizar o comércio na região da SADC, reduzindo significativamente os custos e o tempo de processamento das transações financeiras. No modelo de operação, um cliente poderá liquidar faturas na África do Sul através do seu banco local, onde o débito será feito em Meticais e a liquidação processada via RTGS da SADC.

Processo de integração

A integração da moeda nacional será dividida em duas fases. A primeira etapa consiste na integração técnica e na disponibilização dos Meticais necessários para a compensação junto do gestor da plataforma na África do Sul. Detalhes sobre a segunda fase serão divulgados oportunamente.

Este anúncio, previamente mencionado pela Vice-Governadora do Banco de Moçambique, Benedita Guimino, surge num contexto de adesão gradual dos Estados-membros da SADC ao sistema, tendo Angola sido o primeiro país a aderir após a África do Sul.

Análises e reservas económicas

Apesar do avanço institucional, a pretensão de tornar o Metical uma moeda transacional a nível regional suscitou críticas. Analistas, sob condição de anonimato, argumentam que a aceitação internacional de uma moeda requer a estabilidade de indicadores macroeconómicos e um poder de compra consolidado para garantir previsibilidade aos agentes económicos.

As reservas apontadas incluem a necessidade de a moeda ter alta disponibilidade e liquidez em larga escala, bem como a importância de o país emissor possuir um Produto Interno Bruto (PIB) expressivo e quota significativa no comércio global. Adicionalmente, foi mencionada a questão da convertibilidade total e a ausência de controlos de capital como fatores determinantes para a plena transacionalidade de uma divisa no mercado externo.