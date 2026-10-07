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Remessas sustentam 10% do PIB de Guiné-Bissau, revela BAD

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A economia da Guiné-Bissau sobrevive, em grande medida, por meio de transferências financeiras invisíveis. De acordo com o relatório de Perspectivas Económicas Africana 2026 do Banco Africano de Desenvolvimento (BAD), as remessas enviadas por emigrantes representam quase 10% do Produto Interno Bruto (PIB) do país, consolidando-se como uma das poucas fontes estáveis de moeda estrangeira em um cenário de quase total exclusão dos mercados privados internacionais de capitais.

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O mecanismo é simples, mas revela uma fragilidade estrutural: o dinheiro sai do bolso de guineenses no exterior e chega às famílias no país, sustentando o consumo interno. No entanto, esse fluxo não se traduz automaticamente em desenvolvimento. Grande parte desses recursos circula por canais informais — entregas em mãos ou redes não registradas -, o que impede que o capital entre no sistema bancário formal e seja utilizado para alavancar a economia nacional.

A tentativa de transformar ajuda em investimento

Para romper a dependência da ajuda familiar imediata, o BAD propõe uma mudança de lógica: a criação de "títulos da diáspora" (diaspora bonds). A ideia é que o governo guineense emita obrigações financeiras específicas para os emigrantes, transformando a remessa de consumo — que compra comida e paga contas — em investimento público estrutural, capaz de financiar obras e serviços de longo prazo.

A urgência dessa diversificação financeira ocorre porque, embora o BAD preveja um crescimento econômico de 4,9% para 2026 e 5,1% para 2027, esses números estão amarrados a fatores voláteis. O crescimento é impulsionado pelo setor primário, especialmente a campanha do caju, mas a base que sustenta esse movimento continua sendo o dinheiro enviado de fora. Sem a digitalização do setor financeiro e a formalização dessas remessas, o país permanece refém de um fluxo que, embora vital para a sobrevivência das famílias, não constrói a capacidade do Estado.

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Author`s name Dmitriy Sokolov
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