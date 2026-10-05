Governo de Moçambique lança estratégia para atrair investimento privado aos setores agroalimentares

Moçambique aposta na estruturação de projectos climáticos para atrair investimento nos sistemas agroalimentares

O Governo de Moçambique pretende converter as prioridades de adaptação e mitigação às mudanças climáticas em projectos concretos, com o objectivo de mobilizar financiamento público e privado para reforçar a resiliência dos sistemas agroalimentares do país.

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Esta estratégia foi discutida em Maputo, num encontro promovido pelo Ministério da Agricultura, Ambiente e Pescas (MAAP), pelo Ministério da Planificação e Desenvolvimento (MPD) e pela Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura (FAO). A reunião reuniu representantes do sector público, sector privado, instituições financeiras, produtores, investigadores e parceiros de desenvolvimento.

Plano de Investimento Climático

O foco do encontro foi a auscultação e validação da proposta do Plano de Investimento Climático para os Sistemas Agroalimentares de Moçambique. Este documento visa orientar a aplicação de capitais em sectores estratégicos da agricultura e em cadeias de valor prioritárias.

A iniciativa procura colmatar a lacuna entre as prioridades climáticas e a implementação no terreno, transformando-as em projectos estruturados que sejam capazes de atrair financiamento. Para tal, foi lançada uma chamada para ideias de projectos, visando criar uma carteira inicial que combine:

Relevância climática;

Viabilidade financeira;

Capacidade de gerar benefícios para os intervenientes das cadeias de valor agroalimentares.

Redução de riscos e participação privada

As discussões centraram-se na validação das prioridades de investimento e na identificação de mecanismos para reduzir os riscos associados aos investimentos climáticos. O objectivo é aumentar a confiança dos investidores e estimular a participação do sector privado no financiamento da acção climática, aproximando as necessidades do sector produtivo das fontes de capital.

Esta aposta surge face à pressão crescente de eventos climáticos extremos, que impactam directamente a produção agrícola, as infra-estruturas, os rendimentos familiares e a segurança alimentar no país.

Implementação e Financiamento

O processo está integrado no projecto "Aumento do Co-investimento Público-Privado para a Acção Climática nos Sistemas Agroalimentares”. A iniciativa é implementada pelo MAAP e pelo MPD, contando com a assistência técnica da FAO e o financiamento do Fundo Verde para o Clima (GCF).

O modelo baseia-se numa articulação estreita entre instituições públicas, investidores, produtores e investigadores, procurando garantir que os recursos destinados à acão climática tenham um impacto real na produtividade e na resiliência dos sistemas agroalimentares moçambicanos.