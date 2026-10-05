Portugal Mundo Sociedade CPLP Rússia economia Desporto Ciência
News All >

Governo de Moçambique aposta em Design Lab para reduzir burocracia estatal

CPLP » Moçambique

A Agência de Transformação Digital e Inovação (ATDI) promoveu o primeiro Design Lab da Prestação de Serviços Digitais de Moçambique. A iniciativa visa redesenhar a interação entre o Estado e o cidadão, focando na simplificação, integração e digitalização dos serviços públicos para reduzir a burocracia, as deslocações físicas e a dependência de documentos em papel.

Искусственный интеллект
Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Искусственный интеллект

Durante a abertura do encontro, o Presidente do Conselho de Administração (PCA) da ATDI, Adilson Gomes, enfatizou que a transformação digital não deve ser apenas a informatização de processos antigos, mas sim uma reorganização profunda que coloque o cidadão no centro da prestação de serviços.

Metodologia de implementação

O Design Lab está estruturado em cinco etapas interligadas para garantir a eficácia das soluções:

  • Seleção de serviços ou eventos de vida prioritários;
  • Mapeamento do percurso atual do utente (as-is) e identificação de constrangimentos;
  • Desenho do percurso futuro (to-be), priorizando a simplificação e a coordenação institucional;
  • Identificação de facilitadores digitais necessários;
  • Definição de responsabilidades, prioridades e ações para a implementação.

Desafios do registo civil e expansão do acesso

O PCA da ATDI utilizou o registo civil como exemplo crítico da necessidade de reforma. Foi destacado que, dos cerca de dois milhões de nascimentos anuais em Moçambique, apenas aproximadamente 200 mil crianças são registadas.

Para reverter esta situação, Adilson Gomes propôs a utilização de infraestruturas existentes para aproximar o serviço das comunidades, nomeadamente:

  • Instalação de computadores com internet em cerca de 1.900 centros de saúde;
  • Aproveitamento de 11.500 escolas primárias;
  • Formação de técnicos e criação de uma plataforma única de captação de registos.

Pilares da transformação digital

Para assegurar que o cidadão possa concluir processos totalmente via digital, a ATDI defende o reforço de três elementos fundamentais:

  1. Interoperabilidade entre sistemas;
  2. Implementação da Identidade Digital;
  3. Integração de dados.

Além disso, sublinhou-se a importância de garantir pagamentos digitais e de desenvolver soluções pragmáticas e sustentáveis que alcancem as populações nas zonas mais remotas do país.

O evento contou com a presença de Valter Cumbi, Assessor do Ministro das Comunicações e Transformação Digital, e de Anne-Elisabeth, em representação do Banco Mundial, que reafirmou o compromisso da instituição em apoiar a agenda de digitalização e o desenvolvimento das infraestruturas necessárias em Moçambique.

Subscrever Pravda Telegram channel, Facebook, Twitter

Agora a ler
Claude da Anthropic avança sobre a Hipótese de Riemann com novos cálculos numéricos
Tecnologia e Gadgets
Claude da Anthropic avança sobre a Hipótese de Riemann com novos cálculos numéricos
Cozinha parece limpa mas fede: resíduos oxidam e liberam cheiro rançoso pela casa
Casa, Reforma e Imóveis
Cozinha parece limpa mas fede: resíduos oxidam e liberam cheiro rançoso pela casa
Especialistas indicam silhuetas amplas e tecidos estruturados para o público maduro
Mulher
Especialistas indicam silhuetas amplas e tecidos estruturados para o público maduro
Mais populares
Como organizar a máquina de lavar louças para máxima eficiência

Aprenda a disposição correta de pratos, copos e utensílios na máquina de lavar louças para garantir que a água e o detergente atinjam todas as superfícies.

Como organizar a máquina de lavar louças para máxima eficiência
Tesla Model 3 ganha nova tela de 16 polegadas e ajustes de desempenho
Tesla Model 3 ganha nova tela de 16 polegadas e ajustes de desempenho
Guia de estilo outono 2026: apostas em calçados, estampas animais e camadas estruturadas
Pedro Proença reúne Ronaldo e Jesus para evitar impacto no Mundial 2030
Selecionador e jogadores tentam reconduzir Cristiano Ronaldo para o jogo de adeus. Ele está em silêncio Pravda.Ru Jornal
Chery Stockman estreia como o primeiro híbrido plug-in diesel do mercado
Decotes em V ganham força: detalhes metálicos transformam camadas diárias
Chevrolet Corvette 2027: Boletim GM aponta vazamento de óleo no novo V8 LS6
Chevrolet Corvette 2027: Boletim GM aponta vazamento de óleo no novo V8 LS6
últimos materiais
Mudanças climáticas desaceleram a rotação da Terra
Calça cigarrete surge como tendência para o outono de 2026
Governo de Moçambique aposta em Design Lab para reduzir burocracia estatal
Como escolher um itinerário na China para evitar ficar preso em multidões durante as férias
Universidade Ben-Gurion em Israel: redução de gordura visceral preserva volume do cérebro
Selecionador e jogadores tentam reconduzir Cristiano Ronaldo para o jogo de adeus. Ele está em silêncio
Fill Power e membrana: a dupla técnica que define o isolamento térmico real do casaco
Ouro da Venezuela torna-se ativo tóxico por falta de rastreabilidade
A Ucrânia opera em default oculto para assegurar acesso a minerais estratégicos
Bolsonaro derrota Lula, mas 33 milhões de eleitores dizem não a todo o sistema
EnglishРусскийDeutschFrançaisSpain
Mapa Arquivo Sobre Os autores
Seleccione o erro ortográfico com o rato e carregue em Ctrl+Enter

Copyright © 1999-2026, «PRAVDA.Ru».

When reproducing our materials in whole or in part, hyperlink to PRAVDA.Ru should be made. The opinions and views of the authors do not always coincide with the point of view of PRAVDA.Ru's editors.