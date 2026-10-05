Governo de Moçambique aposta em Design Lab para reduzir burocracia estatal

A Agência de Transformação Digital e Inovação (ATDI) promoveu o primeiro Design Lab da Prestação de Serviços Digitais de Moçambique. A iniciativa visa redesenhar a interação entre o Estado e o cidadão, focando na simplificação, integração e digitalização dos serviços públicos para reduzir a burocracia, as deslocações físicas e a dependência de documentos em papel.

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Durante a abertura do encontro, o Presidente do Conselho de Administração (PCA) da ATDI, Adilson Gomes, enfatizou que a transformação digital não deve ser apenas a informatização de processos antigos, mas sim uma reorganização profunda que coloque o cidadão no centro da prestação de serviços.

Metodologia de implementação

O Design Lab está estruturado em cinco etapas interligadas para garantir a eficácia das soluções:

Seleção de serviços ou eventos de vida prioritários;

Mapeamento do percurso atual do utente (as-is) e identificação de constrangimentos;

Desenho do percurso futuro (to-be), priorizando a simplificação e a coordenação institucional;

Identificação de facilitadores digitais necessários;

Definição de responsabilidades, prioridades e ações para a implementação.

Desafios do registo civil e expansão do acesso

O PCA da ATDI utilizou o registo civil como exemplo crítico da necessidade de reforma. Foi destacado que, dos cerca de dois milhões de nascimentos anuais em Moçambique, apenas aproximadamente 200 mil crianças são registadas.

Para reverter esta situação, Adilson Gomes propôs a utilização de infraestruturas existentes para aproximar o serviço das comunidades, nomeadamente:

Instalação de computadores com internet em cerca de 1.900 centros de saúde ;

; Aproveitamento de 11.500 escolas primárias ;

; Formação de técnicos e criação de uma plataforma única de captação de registos.

Pilares da transformação digital

Para assegurar que o cidadão possa concluir processos totalmente via digital, a ATDI defende o reforço de três elementos fundamentais:

Interoperabilidade entre sistemas; Implementação da Identidade Digital; Integração de dados.

Além disso, sublinhou-se a importância de garantir pagamentos digitais e de desenvolver soluções pragmáticas e sustentáveis que alcancem as populações nas zonas mais remotas do país.

O evento contou com a presença de Valter Cumbi, Assessor do Ministro das Comunicações e Transformação Digital, e de Anne-Elisabeth, em representação do Banco Mundial, que reafirmou o compromisso da instituição em apoiar a agenda de digitalização e o desenvolvimento das infraestruturas necessárias em Moçambique.