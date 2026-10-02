Alto Comando Militar proíbe regresso de Umaro Sissoco Embaló ao território da Guiné-Bissau

O Alto Comando Militar para a Restauração da Segurança Nacional e da Ordem Pública proibiu o regresso do ex-presidente Umaro Sissoco Embaló ao território nacional. A decisão foi comunicada num documento divulgado a 1 de outubro pelo Gabinete de Comunicação e Relações Públicas da Presidência da República.

Photo: https://flickr.com by https://flickr.com/photos/144703136@N04/51315757532, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Экс-президент Гвинеи-Биссау Умаро Сиссоко Эмбало

De acordo com o comunicado n.º 07/ACM/2026, os militares fundamentam a medida numa análise da situação nacional e de segurança, concluindo que não existem condições que garantam o retorno do ex-chefe de Estado. A instituição afirma que a decisão baseia-se exclusivamente em razões de segurança nacional, na preservação da ordem pública e na prevenção de cenários que possam comprometer a estabilidade do país.

O Alto Comando reiterou que as reuniões políticas e manifestações permanecem proibidas no contexto da Transição Política, alertando que qualquer desobediência será punida nos termos da lei. O órgão militar apelou ainda à calma e à cooperação da população e da comunidade internacional para a manutenção da paz.

Candidatura e posição do Conselho Nacional de Transição

A proibição ocorre após Umaro Sissoco Embaló ter anunciado, a partir de Brazzaville, no Congo, a sua intenção de candidatar-se às eleições presidenciais de dezembro. Em declarações à revista Jeune Afrique, o ex-presidente confirmou a candidatura e indicou que deveria seguir para Bissau no próximo domingo.

Por outro lado, o Conselho Nacional de Transição (CNT) manifestou-se sobre a possibilidade da candidatura. O porta-voz do CNT, Fernando Vaz, afirmou em declarações à RFI que qualquer cidadão guineense tem o direito de regressar ao país e candidatar-se às eleições de 6 de dezembro, desde que cumpra os requisitos previstos na legislação nacional.