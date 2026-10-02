Ministros de Guiné-Bissau e Senegal formalizam pacto ambiental em Bissau

A Guiné-Bissau e o Senegal assinaram, na passada quarta-feira, um acordo de cooperação destinado à conservação da zona costeira transfronteiriça e à criação do Vale do Cacheu, abrangendo a região da Baixa Casamansa, no Senegal.
O documento foi formalizado durante a 16ª edição do Consórcio de Fundos Ambientais Africanos (CAFÉ), realizado em Bissau entre os dias 28 e 30 de setembro. A assinatura contou com a participação do ministro do Ambiente e da Ação Climática da Guiné-Bissau, Carlos Pinto Pereira, e do ministro do Ambiente e da Transição Ecológica do Senegal, Aliou Gori Diouf.
O acordo estabelece a implementação de diversas ações conjuntas para a preservação dos ecossistemas, destacando-se:
Um dos pontos centrais do acordo é a previsão de uma candidatura conjunta transfronteiriça à UNESCO. Através de um dossiê único, os dois países pretendem a designação da reserva no âmbito do programa Economia Humana e Biosfera (MAB).
Para o ministro Carlos Pinto Pereira, este acordo constitui um passo fundamental para reforçar a cooperação bilateral na proteção dos recursos naturais da África Ocidental. O governante sublinhou que a iniciativa representa um "novo marco" na preservação dos ecossistemas partilhados e na promoção do desenvolvimento sustentável para as populações de ambos os lados da fronteira.
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