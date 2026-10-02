Ministros de Guiné-Bissau e Senegal formalizam pacto ambiental em Bissau

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Guiné-Bissau e Senegal firmam acordo para conservação da zona costeira e criação do Vale do Cacheu

A Guiné-Bissau e o Senegal assinaram, na passada quarta-feira, um acordo de cooperação destinado à conservação da zona costeira transfronteiriça e à criação do Vale do Cacheu, abrangendo a região da Baixa Casamansa, no Senegal.

Морской берег
Photo: commons.wikimedia.org by Яна Краснопевцева, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Морской берег

O documento foi formalizado durante a 16ª edição do Consórcio de Fundos Ambientais Africanos (CAFÉ), realizado em Bissau entre os dias 28 e 30 de setembro. A assinatura contou com a participação do ministro do Ambiente e da Ação Climática da Guiné-Bissau, Carlos Pinto Pereira, e do ministro do Ambiente e da Transição Ecológica do Senegal, Aliou Gori Diouf.

Medidas de proteção e gestão ambiental

O acordo estabelece a implementação de diversas ações conjuntas para a preservação dos ecossistemas, destacando-se:

  • Vigilância e Fiscalização: Instituição de patrulhas conjuntas e monitoramento coordenado para a prevenção de atividades ilegais.
  • Preservação da Biodiversidade: Proteção de mangais, tartarugas marinhas, aves migratórias e outras espécies essenciais para a região.
  • Ciência e Educação: Levantamento ecológico, investigação científica, troca de dados, educação ambiental e capacitação.
  • Desenvolvimento Sustentável: Promoção do ecoturismo e de atividades económicas sustentáveis em benefício das comunidades locais.

Candidatura à UNESCO

Um dos pontos centrais do acordo é a previsão de uma candidatura conjunta transfronteiriça à UNESCO. Através de um dossiê único, os dois países pretendem a designação da reserva no âmbito do programa Economia Humana e Biosfera (MAB).

Impacto Estratégico

Para o ministro Carlos Pinto Pereira, este acordo constitui um passo fundamental para reforçar a cooperação bilateral na proteção dos recursos naturais da África Ocidental. O governante sublinhou que a iniciativa representa um "novo marco" na preservação dos ecossistemas partilhados e na promoção do desenvolvimento sustentável para as populações de ambos os lados da fronteira.

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