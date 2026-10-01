Governo de Moçambique atualiza a lei para combater drogas sintéticas

O Governo de Moçambique está a atualizar a Lei n.º 3/97, que regula o tráfico, a produção, o cultivo e o consumo de estupefacientes e substâncias psicotrópicas. A revisão responde ao surgimento de drogas sintéticas e às novas táticas das redes de crime organizado.

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Segundo José Bambo, representante do Gabinete Central de Prevenção e Combate à Droga (GCPCD), a legislação atual tem 29 anos e já não cobre as dinâmicas recentes do tráfico no país. O processo de revisão legislativa está com cerca de 90% de execução concluída.

Denúncias de venda de drogas em farmácias

Durante o Fórum de Auscultação às Comunidades, realizado em Maputo, líderes locais alertaram para a venda de substâncias ilícitas em estabelecimentos farmacêuticos, afetando principalmente adolescentes e jovens.

Sérgio Mavota, líder comunitário do Distrito Municipal de KaMavota, relatou que denúncias de munícipes levaram a uma fiscalização das autoridades de saúde, que resultou no encerramento de uma farmácia suspeita de vender drogas no seu bairro.

Reforço da prevenção e apoio internacional

Hélio Milisse, Director do Serviço de Economia e Finanças da Cidade de Maputo, afirmou que as preocupações levantadas pelas comunidades servirão para ajustar as intervenções de prevenção, com foco prioritário em escolas e bairros.

A atualização da lei conta com o apoio do Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime (UNODC) e integra um projeto que abrange Moçambique, Tanzânia e Quénia. A iniciativa é financiada pelos Estados Unidos e visa aumentar a capacidade de resposta ao tráfico de precursores químicos e drogas sintéticas.