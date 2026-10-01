Moçambique participa em relatório da Lancet sobre equidade na resposta a futuras pandemias

Três investigadores do Centro de Investigação em Saúde de Manhiça (CISM) fazem parte da The NUS-Lancet PRIME Commission on Pandemic Readiness. A comissão internacional visa reformular a preparação para futuras pandemias, focando em estratégias que protejam as comunidades de forma equitativa, especialmente os grupos mais vulneráveis.

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Os especialistas do CISM que integram o grupo são Alberto L. García-Basteiro (Tuberculose), Vasco Sambo (Doenças Bacterianas) e Olga Cambaco (Estudos de População).

Nova abordagem baseada na equidade

O trabalho da comissão culminou na publicação de um artigo na revista Lancet e no relatório "The NUS-Lancet PRIME Commission: transforming pandemic readiness for equity”. O documento foi apresentado em Nova Iorque, durante a Assembleia Geral das Nações Unidas, propondo que a prontidão para pandemias seja medida pela capacidade real de proteger as populações e não apenas pela existência de planos técnicos ou infraestruturas.

A análise indica que a proteção efetiva é condicionada por fatores como:

Insegurança económica e condições de habitação;

Barreiras no acesso a serviços essenciais;

Nível de confiança nas instituições e na informação de saúde;

Limitações nos sistemas de proteção social e de saúde.

Moçambique como estudo de caso

Moçambique integrou o grupo de 20 países analisados pela comissão. O estudo de caso no país incluiu a perspetiva de atores nacionais e a experiência direta de comunidades, especificamente de mulheres residentes no distrito da Manhiça.

O relatório, co-presidido por Helen Clark e pela Professora Helena Legido-Quigley, baseou-se em entrevistas com decisores políticos que estiveram na linha da frente do combate à COVID-19, além de modelação epidemiológica e análise de sistemas.

Recomendações e Ferramentas

A PRIME Commission apresenta dez recomendações que abrangem a abordagem One Health, governação, financiamento, comunicação e a participação comunitária. Para apoiar a aplicação destas medidas, foi criado o PRIME Test, uma ferramenta para avaliar políticas e investimentos com base em critérios de resiliência, confiança e equidade.

O próximo passo da comissão é a implementação prática destas recomendações através de diálogos nacionais e regionais com autoridades públicas, profissionais de saúde e parceiros estratégicos.