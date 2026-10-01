Portugal Mundo Sociedade CPLP Rússia economia Desporto Ciência
News All >

Moçambique participa em relatório da Lancet sobre equidade na resposta a futuras pandemias

CPLP » Moçambique

Três investigadores do Centro de Investigação em Saúde de Manhiça (CISM) fazem parte da The NUS-Lancet PRIME Commission on Pandemic Readiness. A comissão internacional visa reformular a preparação para futuras pandemias, focando em estratégias que protejam as comunidades de forma equitativa, especialmente os grupos mais vulneráveis.

Biologist studying cancer 01
Photo: commons.wikimedia.org by Mateus Figueiredo, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Biologist studying cancer 01

Os especialistas do CISM que integram o grupo são Alberto L. García-Basteiro (Tuberculose), Vasco Sambo (Doenças Bacterianas) e Olga Cambaco (Estudos de População).

Nova abordagem baseada na equidade

O trabalho da comissão culminou na publicação de um artigo na revista Lancet e no relatório "The NUS-Lancet PRIME Commission: transforming pandemic readiness for equity”. O documento foi apresentado em Nova Iorque, durante a Assembleia Geral das Nações Unidas, propondo que a prontidão para pandemias seja medida pela capacidade real de proteger as populações e não apenas pela existência de planos técnicos ou infraestruturas.

A análise indica que a proteção efetiva é condicionada por fatores como:

  • Insegurança económica e condições de habitação;
  • Barreiras no acesso a serviços essenciais;
  • Nível de confiança nas instituições e na informação de saúde;
  • Limitações nos sistemas de proteção social e de saúde.

Moçambique como estudo de caso

Moçambique integrou o grupo de 20 países analisados pela comissão. O estudo de caso no país incluiu a perspetiva de atores nacionais e a experiência direta de comunidades, especificamente de mulheres residentes no distrito da Manhiça.

O relatório, co-presidido por Helen Clark e pela Professora Helena Legido-Quigley, baseou-se em entrevistas com decisores políticos que estiveram na linha da frente do combate à COVID-19, além de modelação epidemiológica e análise de sistemas.

Recomendações e Ferramentas

A PRIME Commission apresenta dez recomendações que abrangem a abordagem One Health, governação, financiamento, comunicação e a participação comunitária. Para apoiar a aplicação destas medidas, foi criado o PRIME Test, uma ferramenta para avaliar políticas e investimentos com base em critérios de resiliência, confiança e equidade.

O próximo passo da comissão é a implementação prática destas recomendações através de diálogos nacionais e regionais com autoridades públicas, profissionais de saúde e parceiros estratégicos.

Subscrever Pravda Telegram channel, Facebook, Twitter

Agora a ler
Blusa com jeans: como combinar tecidos fluidos e denim para um visual moderno
Mulher
Blusa com jeans: como combinar tecidos fluidos e denim para um visual moderno
Do depósito ao guarda-roupa: por que ter muitas roupas não significa ter o que vestir
Mulher
Do depósito ao guarda-roupa: por que ter muitas roupas não significa ter o que vestir
Reserva Dauria constrói centro de reabilitação permanente para gatos-de-pallas
Curiosidades
Reserva Dauria constrói centro de reabilitação permanente para gatos-de-pallas
Mais populares
Blusa com jeans: como combinar tecidos fluidos e denim para um visual moderno

A blusa deixou de ser exclusividade do escritório, mas atualizar a peça exige atenção ao contraste de texturas e ao equilíbrio de volumes no corpo.

Blusa com jeans: como combinar tecidos fluidos e denim para um visual moderno
A precisão entre a barra da calça e a bota: como o salto define a silhueta
A precisão entre a barra da calça e a bota: como o salto define a silhueta
Voo FZ1073 da Flydubai: copiloto omanita ataca capitão dos Emirados e tenta derrubar avião
Mudança na aplicação do blush simula fluxo sanguíneo natural para aspecto jovial
Rússia envia documento à OTAN alertando sobre uso de armas nucleares em Kaliningrado Pravda.Ru Jornal 1.º Seminário Geopolítico Arresala: "O Irã e as Mudanças Geopolíticas" Amyra El Khalili Dois cronistas do Brasil Adilson Roberto Gonçalves
O uso de sacos plásticos para recuperar o branco e eliminar a estática de roupas
Rosa Heavenly Pink: o arbusto que esconde as folhas sob cachos de flores
Reserva Dauria constrói centro de reabilitação permanente para gatos-de-pallas
Reserva Dauria constrói centro de reabilitação permanente para gatos-de-pallas
últimos materiais
Como funciona a rotina de skincare japonesa para proteger a barreira cutânea
Tuias amarelas no final do verão: processo natural ou sinal de alerta?
Tubarões-de-barbatanas-pretas localizam fontes de som com precisão a até 74 metros
Carro galvanizado não é imune: a verdade sobre a validade da proteção
UE avalia adiar normas de metano para evitar escassez e alta de preços na energia
Tartaletes de Smetannik: a precisão do amido de batata e da gordura no recheio
Unhas curtas achatam o dedo: o espaço vazio que alonga a silhueta natural
Por que a duração do dia na Terra sofre pequenas variações?
Nissan aposta em carros chineses para enfrentar a concorrência no México e na América do Norte
Ministérios da Educação e Culturado Brasil lançam edital com R$ 5 milhões para saberes tradicionais
EnglishРусскийDeutschFrançaisSpain
Mapa Arquivo Sobre Os autores
Seleccione o erro ortográfico com o rato e carregue em Ctrl+Enter

Copyright © 1999-2026, «PRAVDA.Ru».

When reproducing our materials in whole or in part, hyperlink to PRAVDA.Ru should be made. The opinions and views of the authors do not always coincide with the point of view of PRAVDA.Ru's editors.