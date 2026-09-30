Frelimo adverte Governador de Nampula Eduardo Abdula após denúncias de interferência política

O Governador da província de Nampula, Eduardo Abdula, recebeu uma advertência formal após declarar publicamente que a sua governação sofre interferências políticas de membros da Frelimo. A reacção da direcção do partido no poder reflete a exigência de que conflitos internos sejam resolvidos exclusivamente nos órgãos do partido.

Photo: https://presidencia.gov.mz/ Даниэл Чапу, Президент Мозамбика

Em conferência de imprensa realizada esta segunda-feira em Nampula, o Secretário-Geral da Frelimo, Chakil Aboobacar, reiterou a reprovação às declarações do Governador. Aboobacar esclareceu que as críticas anteriores feitas por Filipe Paúnde, ex-Secretário-Geral, não foram opiniões pessoais, mas sim pronunciamentos em nome da direcção do partido.

Mecanismos internos e disciplina partidária

O Secretário-Geral sublinhou que qualquer inquietação relativa à gestão pública ou política deve seguir a hierarquia interna. "Se havia ou há um ambiente que preocupa o "camarada Governador", ele tem consciência e reconhece ter agido com excesso", afirmou Aboobacar, reforçando que a cultura da organização exige a obediência escrupulosa às directivas.

Apesar da sanção, a direcção da Frelimo admitiu a existência de desafios internos:

A posição do partido não anula o mérito das preocupações levantadas por Eduardo Abdula.

O partido reconhece a existência de problemas, comparando a situação a quella de outras formações políticas.

A exigência reside na forma de abordagem, que deve ser feita via mecanismos internos e não publicamente.

Defesa e abrangência da medida

Em resposta à advertência, Eduardo Abdula teria argumentado que as suas declarações não visavam a totalidade dos membros da direcção da Frelimo. No entanto, Chakil Aboobacar deixou claro que o aviso serve de exemplo para todos os quadros do partido, independentemente do cargo, sobre a obrigatoriedade de utilizar os canais oficiais para apresentar queixas ou inquietações.