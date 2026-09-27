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Adriano Nuvunga critica reserva de projectos agrícolas para veteranos da libertação

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O activista e académico Adriano Nuvunga classificou como "discriminatória" a decisão do Presidente da República de atribuir 10% de todos os projectos do sector agrícola aos Veteranos da Luta de Libertação Nacional. Nuvunga, Director do Centro para Democracia e Direitos Humanos (CDD), defende a revisão imediata da medida.

Флаг Мозамбика
Photo: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
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Numa carta aberta dirigida à Presidência, Nuvunga questiona a exclusão dos combatentes da Guerra dos 16 anos, argumentando que estes também lutaram pela pacificação do país, tal como os veteranos da luta de libertação.

A medida governamental

Anunciada a 7 de Setembro, a iniciativa prevê a cedência de 10% de participações em projectos agrícolas a nível nacional para os veteranos. O Presidente Daniel Chapo justificou a medida como forma de integrar quem ajudou a libertar a terra no processo de desenvolvimento sustentável e independência económica do país.

Críticas e argumentos jurídicos

Para o académico, a política institucionaliza uma "hierarquia do sacrifício". Nuvunga questiona a coerência da medida, indagando qual a contrapartida para os militares que combatem atualmente o terrorismo na província de Cabo Delgado.

O Director do CDD sublinha que:

  • O reconhecimento do Estado aos combatentes da independência é legítimo, mas não deve transformar a memória histórica num "acesso privilegiado aos recursos públicos".
  • A Constituição da República estabelece a igualdade de todos os cidadãos e rejeita privilégios ou discriminações.
  • Qualquer política de reparação deve ser transparente, inclusiva e abranger todos os afectados por ciclos de violência.

Contexto de privilégios

A contestação surge num cenário de crescente descontentamento social face aos benefícios atribuídos aos Veteranos da Luta de Libertação Nacional e seus descendentes. Este grupo beneficia actualmente de:

  • Pensões mensais pagas pelo Estado;
  • Acesso prioritário a serviços de saúde e medicamentos;
  • Programas de construção e reabilitação de habitações;
  • Bolsas de estudo para ensino superior e formação técnica para descendentes;
  • Descontos de 75% em voos da LAM para combatentes e 50% para familiares directos.

Nuvunga recorda ainda que, em 2022, o Governo tentou priorizar os filhos de antigos combatentes no acesso à Função Pública, medida que foi amplamente reprovada por ser considerada ilegal e contrária à reconciliação nacional.

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Author`s name Dmitriy Sokolov
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