Adriano Nuvunga critica reserva de projectos agrícolas para veteranos da libertação

O activista e académico Adriano Nuvunga classificou como "discriminatória" a decisão do Presidente da República de atribuir 10% de todos os projectos do sector agrícola aos Veteranos da Luta de Libertação Nacional. Nuvunga, Director do Centro para Democracia e Direitos Humanos (CDD), defende a revisão imediata da medida.
Numa carta aberta dirigida à Presidência, Nuvunga questiona a exclusão dos combatentes da Guerra dos 16 anos, argumentando que estes também lutaram pela pacificação do país, tal como os veteranos da luta de libertação.
Anunciada a 7 de Setembro, a iniciativa prevê a cedência de 10% de participações em projectos agrícolas a nível nacional para os veteranos. O Presidente Daniel Chapo justificou a medida como forma de integrar quem ajudou a libertar a terra no processo de desenvolvimento sustentável e independência económica do país.
Para o académico, a política institucionaliza uma "hierarquia do sacrifício". Nuvunga questiona a coerência da medida, indagando qual a contrapartida para os militares que combatem atualmente o terrorismo na província de Cabo Delgado.
O Director do CDD sublinha que:
A contestação surge num cenário de crescente descontentamento social face aos benefícios atribuídos aos Veteranos da Luta de Libertação Nacional e seus descendentes. Este grupo beneficia actualmente de:
Nuvunga recorda ainda que, em 2022, o Governo tentou priorizar os filhos de antigos combatentes no acesso à Função Pública, medida que foi amplamente reprovada por ser considerada ilegal e contrária à reconciliação nacional.
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