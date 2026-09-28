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Milhões em contratos: Eni transforma a economia moçambicana com investimentos

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Eni adjudica 1 mil milhões de dólares a fornecedores moçambicanos em duas décadas

A multinacional italiana Eni registou a adjudicação de cerca de 1 mil milhões de dólares em contratos a fornecedores moçambicanos desde 2016. O dado consta no relatório de sustentabilidade "20 Anos da Eni em Moçambique: Juntos Crescemos 2025”, apresentado em Pemba, que detalha a transição da empresa da exploração para a fase de produção de gás natural.

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Produção e Reservas na Bacia do Rovuma

Entre 2011 e 2014, a Eni identificou reservas estimadas em 2.400 biliões de metros cúbicos de gás nos reservatórios Coral, Complexo Mamba e Agulha. Atualmente, a empresa opera o projecto Coral Sul e desenvolve o Coral Norte, com previsão de início de produção para 2028.

Integração de Empresas Locais

Para elevar a especialização técnica do sector privado nacional, a Eni implementou os "Open Days† em 2025, iniciativa que estabeleceu contacto com mais de 200 empresas locais de sectores estratégicos.

Impacto Social e Infraestrutura de Saúde

No âmbito dos investimentos sociais, destacam-se as seguintes acções:

  • Saúde: Instalação do primeiro Tomógrafo Axial Computarizado (TAC) no Hospital Provincial de Pemba, com mais de 1.500 exames realizados, evitando a deslocação de pacientes para Nampula (365 km).
  • Educação: Apoio a cerca de 6.000 estudantes.
  • Saneamento: Projectos de acesso a água e promoção de subsistências no distrito de Mecúfi, beneficiando mais de 37.000 pessoas.
  • Saúde Materno-Infantil: Programas que alcançaram aproximadamente 40.000 mulheres e crianças.

Ambiente e Transição Energética

Desde 2023, a Eni distribuiu mais de 200.000 fogões melhorados nas províncias de Maputo, Sofala e Manica, com a meta de atingir dois milhões de beneficiários até 2028.

Na área da conservação, a empresa apoia o Projecto REDD+ do Grande Limpopo. A iniciativa abrange 3,6 milhões de hectares em quatro províncias e envolve 320.000 membros de comunidades locais.

"Vinte anos em Moçambique ensinaram-nos que criar valor vai muito para além de desenvolver recursos energéticos”

— Francesco Gasparri, Director-Geral da Eni Rovuma Basin

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Author`s name Petr Ermilin
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