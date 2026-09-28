Governo de Moçambique investe milhões: transformações que vão surpreender

Governo investe 7 milhões de dólares em infraestruturas turísticas em Inhambane

O Governo de Moçambique, com financiamento do Banco Mundial, vai aplicar 7 milhões de dólares em obras de infraestruturas de "última milha" nas praias de Tofo e na marginal de Vilankulo, província de Inhambane.

Photo: commons.wikimedia.org by Stig Nygaard from Copenhagen, Denmark, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Мозамбик, Африка

As intervenções fazem parte do Projecto Mais Oportunidades, do Ministério das Finanças, e focam-se na reabilitação da orla marítima, melhoria de mercados, criação de estacionamentos, espaços para pequenos negócios e reforço da segurança balnear.

Intervenções na Praia do Tofo

Em Tofo, o plano centra-se na requalificação da orla e das estruturas de apoio económico. Segundo Helsio Azevedo, especialista de Turismo da Unidade de Assistência Técnica do projecto, as prioridades incluem:

Mercado de Tofo: Reestruturação para resolver falhas de saneamento, gestão de resíduos e segurança alimentar, visando facilitar a interação comercial entre turistas e comunidades locais.

Reestruturação para resolver falhas de saneamento, gestão de resíduos e segurança alimentar, visando facilitar a interação comercial entre turistas e comunidades locais. Mobilidade e Lazer: Construção de um parque de estacionamento multiuso, que integrará áreas de lazer e desporto, em articulação com o Município de Inhambane.

Construção de um parque de estacionamento multiuso, que integrará áreas de lazer e desporto, em articulação com o Município de Inhambane. Segurança Balnear: Implementação de uma nova torre de salva-vidas, com espaço para material e formação de nadadores-salvadores, através de uma associação parceira.

A definição final das obras depende de uma consultoria em curso, que resultará no projecto executivo considerando as marés e eventos climáticos extremos da zona.

Desafios Estruturais em Vilankulo e Província

Embora o investimento imediato foque em Tofo e Vilankulo, o projecto identifica a necessidade urgente de melhorar a mobilidade terrestre e aérea na província. Azevedo destaca que o estado de vários troços rodoviários eleva os custos e dificulta a circulação entre a Cidade de Inhambane e Vilankulo.

O especialista aponta ainda a necessidade de expandir a capacidade de recepção dos aeroportos para suportar o crescimento do turismo internacional e a diversificação da oferta turística para além dos destinos costeiros.

As intervenções coincidem com a perspectiva de aprovação do novo Plano Estratégico do Turismo e a elaboração de um Plano Integrado para a província de Inhambane.