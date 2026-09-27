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China e Estados Unidos prolongam trégua comercial até janeiro

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China e EUA prolongam trégua comercial até janeiro

A extensão da trégua comercial entre China e Estados Unidos até 10 de janeiro é o resultado concreto mais imediato da visita de Estado do presidente Xi Jinping a Washington. O acordo, renovado na quarta-feira (23), mantém o congelamento da guerra tarifária iniciada em outubro de 2025.

Переговоры
Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Переговоры

O secretário do Tesouro americano, Scott Bessent, confirmou a prorrogação, mas alertou que Pequim apresenta atrasos no cumprimento de compromissos, especificamente na compra de produtos agrícolas dos Estados Unidos.

Controle da Inteligência Artificial

A regulamentação da inteligência artificial (IA) e da chamada "superinteligência" dominou a agenda técnica entre Xi Jinping e Donald Trump. O líder chinês defendeu que a tecnologia seja mantida sob controle humano e utilizada para o benefício social.

Apesar da concordância sobre a responsabilidade no desenvolvimento da IA, as abordagens divergem: Donald Trump defende a manutenção da política americana de baixa intervenção governamental, posição que, segundo ele, é partilhada por Pequim.

Segurança e Geopolítica

Xi Jinping pediu a gestão responsável da rivalidade entre as duas potências e propôs a regularização do diálogo entre as forças armadas para prevenir crises. O presidente chinês instou Trump a ter prudência quanto a Taiwan e apelou para que Estados Unidos e Irã resolvam as suas diferenças via negociação.

Do lado americano, o governo mantém o apoio militar a Taiwan. Paralelamente, surgiram relatos de fontes anónimas nos EUA sobre o fornecimento de inteligência chinesa a Teerã para ataques contra tropas americanas.

Agenda e Simbolismo

  • Diplomacia: Xi Jinping anunciou a entrega de um casal de pandas-gigantes ao Zoológico de Atlanta como símbolo de amizade.
  • Tecnologia: O jantar de gala na Casa Branca, oferecido por Melania Trump, reúne figuras como Elon Musk e Sam Altman (OpenAI).
  • Próximos passos: A visita termina sexta-feira com a visita aos Arquivos Nacionais. Novos encontros estão previstos para as cúpulas da Apec e do G20.

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Author`s name Olesya Kireeva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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