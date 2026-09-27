Modernização militar urgente: Chapo liga proteção de empregos ao novo sistema integrado de defesa

O Presidente da República, Daniel Chapo, defendeu a transformação das Forças Armadas de Defesa de Moçambique (FADM) em uma instituição profissional, tecnologicamente preparada e disciplinada. Durante as celebrações do 62.º aniversário do início da Luta Armada de Libertação Nacional e do Dia das Forças Armadas, em Inhambane, nesta quinta-feira (25 de setembro), o Chefe de Estado alertou que o exército que não acompanhar a mudança na natureza dos conflitos globais "ficará para trás".
Chapo sublinhou que a modernização militar não se resume à aquisição de armamento ou meios técnicos. Para o Presidente, a capacidade operacional depende da integração de vários fatores:
O Presidente orientou os comandos militares a preservar a experiência das gerações anteriores, mas advertiu que as forças do futuro não podem ser preparadas com "os métodos de combate de ontem".
Uma das principais teses apresentadas em Inhambane é a integração da defesa na estratégia de desenvolvimento económico do país. Segundo Daniel Chapo, a função dos militares ultrapassa a proteção das fronteiras e a integridade territorial.
O Presidente argumentou que a proteção de infraestruturas estratégicas, corredores logísticos e zonas económicas é, na prática, a proteção de empregos, do comércio, do investimento e da produção agrícola. Esta visão posiciona a segurança como um dos alicerces para a independência económica de Moçambique.
Dirigindo-se ao ministro da Defesa Nacional e ao chefe do Estado-Maior General, Daniel Chapo exigiu que a modernização não ocorra através de medidas isoladas. O objetivo é a criação de um sistema integrado de defesa nacional, que combine a renovação do equipamento com a formação de pessoal e o desenvolvimento de uma nova doutrina militar adaptada à realidade atual.
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