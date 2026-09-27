Modernização militar urgente: Chapo liga proteção de empregos ao novo sistema integrado de defesa

O Presidente da República, Daniel Chapo, defendeu a transformação das Forças Armadas de Defesa de Moçambique (FADM) em uma instituição profissional, tecnologicamente preparada e disciplinada. Durante as celebrações do 62.º aniversário do início da Luta Armada de Libertação Nacional e do Dia das Forças Armadas, em Inhambane, nesta quinta-feira (25 de setembro), o Chefe de Estado alertou que o exército que não acompanhar a mudança na natureza dos conflitos globais "ficará para trás".

Photo: https://presidencia.gov.mz/ Даниэл Чапу, Президент Мозамбика

Modernização além do equipamento

Chapo sublinhou que a modernização militar não se resume à aquisição de armamento ou meios técnicos. Para o Presidente, a capacidade operacional depende da integração de vários fatores:

Formação e Comando: Melhoria na instrução, no pensamento estratégico, no comando e na liderança.

Melhoria na instrução, no pensamento estratégico, no comando e na liderança. Logística e Informação: Otimização da comunicação, do planeamento e da doutrina militar.

Otimização da comunicação, do planeamento e da doutrina militar. Capacidade Técnica: O Presidente exemplificou que a posse de uma aeronave só se traduz em vantagem no campo de batalha se houver pilotos habilitados, manutenção técnica e sistemas de controlo eficientes.

O Presidente orientou os comandos militares a preservar a experiência das gerações anteriores, mas advertiu que as forças do futuro não podem ser preparadas com "os métodos de combate de ontem".

Segurança ligada ao desenvolvimento económico

Uma das principais teses apresentadas em Inhambane é a integração da defesa na estratégia de desenvolvimento económico do país. Segundo Daniel Chapo, a função dos militares ultrapassa a proteção das fronteiras e a integridade territorial.

O Presidente argumentou que a proteção de infraestruturas estratégicas, corredores logísticos e zonas económicas é, na prática, a proteção de empregos, do comércio, do investimento e da produção agrícola. Esta visão posiciona a segurança como um dos alicerces para a independência económica de Moçambique.

Sistema Integrado de Defesa Nacional

Dirigindo-se ao ministro da Defesa Nacional e ao chefe do Estado-Maior General, Daniel Chapo exigiu que a modernização não ocorra através de medidas isoladas. O objetivo é a criação de um sistema integrado de defesa nacional, que combine a renovação do equipamento com a formação de pessoal e o desenvolvimento de uma nova doutrina militar adaptada à realidade atual.