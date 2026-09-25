Governo de Moçambique exige reforço de reservas de combustíveis na ENAPP

Governo exige reforço de reservas estratégicas de combustíveis para mitigar oscilações de preços

A Primeira-Ministra, Maria Benvinda Levi, instou o novo Presidente do Conselho de Administração da Empresa Nacional de Aquisição de Produtos Petrolíferos (ENAPP), Vítor Luís Timóteo, a assegurar o abastecimento regular de combustíveis em todo o território nacional e a acelerar a constituição de reservas estratégicas.

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A medida visa reduzir a vulnerabilidade do país face à volatilidade dos preços internacionais. Durante a cerimónia de tomada de posse em Maputo, a Primeira-Ministra definiu como prioridades a segurança do fornecimento e a expansão da rede de distribuição para as zonas rurais.

Levi salientou que a ENAPP deve capitalizar a posição geoestratégica de Moçambique para importar produtos petrolíferos a preços competitivos e rentabilizar o trânsito de mercadorias para os países do interior da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral (SADC).

Combate ao custo de vida

Vítor Luís Timóteo confirmou que a criação de reservas estratégicas é o mecanismo central para amortecer a subida de preços causada por conflitos globais, minimizando o impacto direto no custo de vida da população.

Desenvolvimento do Sul e Resiliência Climática

No mesmo evento, a Primeira-Ministra dirigiu-se ao novo Presidente da Comissão Executiva da Agência de Desenvolvimento Integrado do Sul (ADISUL), Adérito Salvador Mavie, exigindo a conversão do potencial da região Sul em produção, emprego e rendimento.

A estratégia para a ADISUL foca-se na articulação de setores como agronegócio, agro-indústria, turismo, pescas, energia e transportes, facilitando a ligação entre produtores e fontes de financiamento.

A urgência desta agenda é acentuada pelas previsões do fenómeno El Niño para a atual época chuvosa e ciclónica. Maria Benvinda Levi sublinhou a necessidade de:

Reforçar a segurança hídrica e a eficiência da irrigação;

Diversificar as culturas e as fontes de rendimento;

Proteger infraestruturas críticas e implementar sistemas produtivos resilientes.

Tomaram posse ainda Ana da Graça Simione, como Directora-Geral da Escola de Governação, e Nelson Laura Mabucanhane, como Director-Geral Adjunto para a área de Formação e Aperfeiçoamento Profissional da mesma instituição.