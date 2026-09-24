Insurgentes decapitam dois homens em Muidumbe, província de Cabo Delgado

Dois homens foram decapitados no último domingo, na baixa de Ntchinga, distrito de Muidumbe, província de Cabo Delgado. O ataque é atribuído ao grupo terrorista que opera na região há quase nove anos.

Photo: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Мужчина режет колючую проволоку на заборе кусачками

As vítimas foram raptadas enquanto trabalhavam numa machamba. Uma mulher, que acompanhava os homens, também foi capturada, mas foi libertada após a família pagar um resgate de 19.000,00 Meticais, via transferência monetária, após ter sido mantida refém durante várias horas.

Movimentação de grupos armados

Entre segunda e terça-feira, elementos do grupo foram avistados a transitar pelas baixas das aldeias Mavala, Magaia e Nangunde. A presença dos insurgentes causou pânico, forçando a população a abandonar as machambas e a fugir.

O grupo tem intensificado o rapto de pescadores, agricultores e viajantes para exigir resgates financeiros, utilizando esses valores para financiar as suas operações na província.