Governo da Guiné-Bissau aprova construção de nova prisão no Ilhéu de Rei

O Conselho de Ministros da Guiné-Bissau aprovou o projeto de construção de um estabelecimento prisional no Ilhéu de Rei, denominado "ONANMDJONA" (termo em dialeto Papel que significa "bem feito"). O projeto foi apresentado pelo ministro da Justiça e dos Direitos Humanos, João Bernardo Vieira.

Photo: commons.wikimedia.org by Джозефин Бизли, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Медицинское учреждение тюрьмы Шрусбери

Trata-se da primeira prisão construída do zero desde a Independência. O Executivo admite que, nas últimas décadas, o sistema penitenciário nacional operou em estruturas improvisadas e sem condições adequadas.

Estrutura e objetivos

A nova unidade prisional contará com:

Celas ventiladas, iluminadas e com lotação ajustada a normas internacionais;

Separação de categorias de detidos;

Enfermaria e escola;

Oficinas de formação profissional e espaços de reinserção social.

Segundo o Governo, a obra visa reduzir a sobrelotação e criar condições para a reabilitação dos reclusos. A iniciativa pretende também atrair financiamento de parceiros de desenvolvimento, como a União Europeia (UE) e a ONU.

Requalificação do Mercado de Bandim

O Conselho de Ministros decidiu ainda criar uma Comissão Interministerial para a requalificação do Mercado de Bandim. O grupo é composto por responsáveis das áreas de Administração Territorial e Poder Local, Finanças, Economia, Plano e Integração Regional, Obras Públicas, Habitação e Urbanismo, Energia e Comércio.

A Comissão tem um prazo de 15 dias para apresentar ao Governo o projeto de requalificação do centro comercial da capital.