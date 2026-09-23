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Governo da Guiné-Bissau aprova construção de nova prisão no Ilhéu de Rei

CPLP » Guiné-Bissau

O Conselho de Ministros da Guiné-Bissau aprovou o projeto de construção de um estabelecimento prisional no Ilhéu de Rei, denominado "ONANMDJONA" (termo em dialeto Papel que significa "bem feito"). O projeto foi apresentado pelo ministro da Justiça e dos Direitos Humanos, João Bernardo Vieira.

Медицинское учреждение тюрьмы Шрусбери
Photo: commons.wikimedia.org by Джозефин Бизли, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Медицинское учреждение тюрьмы Шрусбери

Trata-se da primeira prisão construída do zero desde a Independência. O Executivo admite que, nas últimas décadas, o sistema penitenciário nacional operou em estruturas improvisadas e sem condições adequadas.

Estrutura e objetivos

A nova unidade prisional contará com:

  • Celas ventiladas, iluminadas e com lotação ajustada a normas internacionais;
  • Separação de categorias de detidos;
  • Enfermaria e escola;
  • Oficinas de formação profissional e espaços de reinserção social.

Segundo o Governo, a obra visa reduzir a sobrelotação e criar condições para a reabilitação dos reclusos. A iniciativa pretende também atrair financiamento de parceiros de desenvolvimento, como a União Europeia (UE) e a ONU.

Requalificação do Mercado de Bandim

O Conselho de Ministros decidiu ainda criar uma Comissão Interministerial para a requalificação do Mercado de Bandim. O grupo é composto por responsáveis das áreas de Administração Territorial e Poder Local, Finanças, Economia, Plano e Integração Regional, Obras Públicas, Habitação e Urbanismo, Energia e Comércio.

A Comissão tem um prazo de 15 dias para apresentar ao Governo o projeto de requalificação do centro comercial da capital.

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Author`s name Ksenia Semenova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site
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