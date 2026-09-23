Governo da Guiné-Bissau aprova construção de nova prisão no Ilhéu de Rei

O Conselho de Ministros da Guiné-Bissau aprovou o projeto de construção de um estabelecimento prisional no Ilhéu de Rei, denominado "ONANMDJONA" (termo em dialeto Papel que significa "bem feito"). O projeto foi apresentado pelo ministro da Justiça e dos Direitos Humanos, João Bernardo Vieira.
Trata-se da primeira prisão construída do zero desde a Independência. O Executivo admite que, nas últimas décadas, o sistema penitenciário nacional operou em estruturas improvisadas e sem condições adequadas.
A nova unidade prisional contará com:
Segundo o Governo, a obra visa reduzir a sobrelotação e criar condições para a reabilitação dos reclusos. A iniciativa pretende também atrair financiamento de parceiros de desenvolvimento, como a União Europeia (UE) e a ONU.
O Conselho de Ministros decidiu ainda criar uma Comissão Interministerial para a requalificação do Mercado de Bandim. O grupo é composto por responsáveis das áreas de Administração Territorial e Poder Local, Finanças, Economia, Plano e Integração Regional, Obras Públicas, Habitação e Urbanismo, Energia e Comércio.
A Comissão tem um prazo de 15 dias para apresentar ao Governo o projeto de requalificação do centro comercial da capital.
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