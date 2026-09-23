Daniel Chapo apresenta reformas económicas e oportunidades de investimento em Nova Iorque

O Presidente da República, Daniel Chapo, apresentou em Nova Iorque as reformas económicas e as oportunidades de investimento em Moçambique, posicionando o sector privado como o motor para a diversificação da economia nacional. A intervenção ocorreu durante o Forbes Africa Day, no âmbito da 81.ª Sessão da Assembleia Geral das Nações Unidas.

Photo: https://presidencia.gov.mz/ Даниэл Чапу, Президент Мозамбика

Apostas sectoriais e ambiente de negócios

O Chefe de Estado destacou o potencial de Moçambique nos sectores de energia, agricultura, turismo, mineração, infraestruturas, logística e economia digital. Para viabilizar a entrada de capital, Chapo confirmou a implementação de reformas para simplificar o ambiente de negócios, incluindo a criação de uma unidade de entrega no seu Gabinete para monitorar e facilitar a execução de projectos.

No sector energético, o Presidente sublinhou a importância estratégica de Cahora Bassa para o fornecimento de electricidade aos países da SADC, referindo planos para expandir a produção e as linhas de transmissão para suprir a procura regional.

Diversificação e Conteúdo Local

Embora tenha mencionado os projectos de gás natural liquefeito (GNL) em Cabo Delgado — que envolvem a Total, ENI e ExxonMobil -, Daniel Chapo insistiu que a exploração de recursos deve financiar a diversificação económica. O objectivo é utilizar os grandes projectos de gás para impulsionar a agricultura, o turismo, a digitalização e os corredores de transporte.

Neste sentido, destacou a aprovação de novas leis nos sectores de minas, petróleo, gás e conteúdo local. As medidas visam:

Melhorar a arrecadação de receitas;

Garantir a criação de emprego para a juventude;

Remover obstáculos ao investimento nacional e estrangeiro.

Disciplina Fiscal e Relação com o FMI

O Presidente abordou a gestão das finanças públicas, citando o pagamento antecipado da dívida ao Fundo Monetário Internacional (FMI) como prova de responsabilidade fiscal. Chapo informou que as negociações com o Fundo para um novo programa seguem em curso com progressos positivos.

Contexto Pessoal

O evento coincidiu com o lançamento da versão inglesa do livro "From Captivity to the Presidency of the Republic”. Na obra, Daniel Chapo relata a sua experiência durante a guerra civil de 16 anos em Moçambique, encerrada com o Acordo Geral de Paz de 1992.