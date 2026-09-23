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Ministro defende milionários: posição divide governo moçambicano e gera alerta institucional

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Em Moçambique o Centro de Integridade Pública (CIP) reagiu às declarações do Ministro dos Transportes e Logística, João Jorge Matlombe, que alegou existir uma perseguição do Ministério Público contra cidadãos moçambicanos com elevado poder económico.

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A organização defende que, embora a prosperidade económica seja desejável, esta deve fundar-se na legalidade. O CIP sublinha que o Ministério Público tem a obrigação de atuar sempre que existam suspeitas de que a riqueza tenha sido acumulada através de atos ilícitos ou à custa do erário público.

Contradição com a agenda presidencial

Para o CIP, o discurso do governante entra em "clara contradição" com as prioridades estabelecidas pelo Presidente da República, Daniel Chapo. A organização recorda que o Chefe de Estado assumiu, no seu discurso de tomada de posse, o compromisso de combater a corrupção, o uso abusivo de bens públicos, os cartéis e a simulação de concursos para favorecer terceiros.

O CIP alerta que a posição de Matlombe pode ser interpretada como um sinal de resistência ao reforço da fiscalização e à responsabilização criminal em matéria de corrupção e criminalidade económico-financeira.

O enquadramento legal

A organização recorda que o Código Penal moçambicano criminaliza o enriquecimento ilícito. De acordo com o artigo 428 da Lei n.º24/2019, o servidor público que adquira património sem origem lícita determinada, incompatível com os seus rendimentos, é punível com pena de prisão até um ano e multa, salvo se a lei prever pena mais grave.

Posição da Procuradoria-Geral

Em paralelo, o Procurador-Geral da República, Américo Letela, assegurou recentemente que o combate à corrupção não se deve transformar em perseguição pessoal ou vinganças. Letela afirmou que a atuação do Ministério Público é vinculada aos princípios de legalidade, objetividade e isenção, defendendo que a firmeza no combate ao crime não implica o abandono da lei.

As declarações do Ministro Matlombe foram proferidas durante a XXIIª edição do Economic Briefing, evento da Confederação das Associações Económicas de Moçambique (CTA), onde o governante afirmou que a riqueza em Moçambique passou a ser vista como um problema para o Ministério Público.

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Author`s name Polina Petrova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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