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Manica soma quinto posto administrativo conectado à Rede Elétrica Nacional

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Posto Administrativo de Mungari ligado à Rede Eléctrica Nacional

O Posto Administrativo de Mungari, no Distrito de Guro, província de Manica, já está conectado à Rede Eléctrica Nacional (REN). A primeira fase do projecto beneficia cerca de 1.000 novos clientes.

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Photo: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
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Detalhes técnicos e investimento

Concluídas a 20 de Setembro de 2026, as obras incluíram:

  • Construção de 40 quilómetros de linha de média tensão (33 kV);
  • Montagem de 10 quilómetros de rede de baixa tensão;
  • Instalação de 150 candeeiros de iluminação pública.

O investimento, financiado pelo Governo de Moçambique, totalizou aproximadamente 100 milhões de Meticais.

Expansão da rede em Manica e no país

Com a integração de Mungari, cinco Postos Administrativos na província de Manica já estão ligados à REN, de um total de 10 previstos para o quinquénio 2025-2029.

A nível nacional, 362 dos 419 Postos Administrativos possuem energia eléctrica via REN ou fontes alternativas do Fundo de Energia (FUNAE), restando 57 localidades por electrificar.

A Electricidade de Moçambique (EDM) indica que estas obras fazem parte da estratégia para atingir o acesso universal à electricidade até 2030, actuando nos segmentos de produção, transporte, distribuição e comercialização.

A EDM apela à denúncia de vandalismo de infra-estruturas e roubo de energia através da linha 800 145 145.

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