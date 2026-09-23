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Fome de gasolina explode em Nampula: motoristas fecham estrada e marcham até governador

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Um grupo de moto-taxistas bloqueou parcialmente a Estrada Nacional Nº1 (EN1), na cidade de Nampula, na manhã desta segunda-feira, 21 de Setembro. O protesto visa denunciar a escassez de combustível nos postos de abastecimento, situação que persiste há quatro meses.

Автозаправочная колонка с бензином 92, 95, 98 и ДТ
Photo: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Автозаправочная колонка с бензином 92, 95, 98 и ДТ

Os manifestantes utilizaram troncos e motorizadas para criar barricadas em diversos pontos da via, impedindo a circulação de veículos e provocando longas filas. O congestionamento forçou passageiros de transportes semi-colectivos a abandonar os veículos.

Intervenção e Marcha ao Governo

O trânsito foi reaberto após a intervenção da Polícia. No entanto, os operadores de moto-táxi marcharam com as suas motorizadas até à Residência Oficial do Governador de Nampula para exigir soluções imediatas para o problema, que prejudica a renda das suas famílias.

O Governador de Nampula, Eduardo Abdula, pediu calma aos manifestantes e assegurou que a situação será resolvida em breve.

Fiscalização de Postos de Abastecimento

Eduardo Abdula comprometeu-se a fiscalizar pessoalmente os principais postos de combustível da cidade. O objetivo é apurar denúncias de que frentistas estariam a priorizar o abastecimento de viaturas com matrícula estrangeira ou mediante requisições, excluindo os restantes utentes.

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Author`s name Petr Ermilin
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