Fome de gasolina explode em Nampula: motoristas fecham estrada e marcham até governador

Um grupo de moto-taxistas bloqueou parcialmente a Estrada Nacional Nº1 (EN1), na cidade de Nampula, na manhã desta segunda-feira, 21 de Setembro. O protesto visa denunciar a escassez de combustível nos postos de abastecimento, situação que persiste há quatro meses.
Os manifestantes utilizaram troncos e motorizadas para criar barricadas em diversos pontos da via, impedindo a circulação de veículos e provocando longas filas. O congestionamento forçou passageiros de transportes semi-colectivos a abandonar os veículos.
O trânsito foi reaberto após a intervenção da Polícia. No entanto, os operadores de moto-táxi marcharam com as suas motorizadas até à Residência Oficial do Governador de Nampula para exigir soluções imediatas para o problema, que prejudica a renda das suas famílias.
O Governador de Nampula, Eduardo Abdula, pediu calma aos manifestantes e assegurou que a situação será resolvida em breve.
Eduardo Abdula comprometeu-se a fiscalizar pessoalmente os principais postos de combustível da cidade. O objetivo é apurar denúncias de que frentistas estariam a priorizar o abastecimento de viaturas com matrícula estrangeira ou mediante requisições, excluindo os restantes utentes.
Subscrever Pravda Telegram channel, Facebook, Twitter
O outono de 2026 aposta em jaquetas leves que equilibram mobilidade, texturas marcantes e camadas versáteis para as primeiras quedas de temperatura.