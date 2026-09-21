Criminosos perdem terreno: Moçambique e Angola alinham estratégias contra tráfico humano

Moçambique e Angola apertam cooperação contra criminalidade transnacional e migração ilegal

Moçambique e Angola formalizaram um reforço na cooperação de segurança pública para combater a criminalidade organizada, o tráfico de seres humanos, a migração ilegal e os crimes cibernéticos. A decisão foi tomada durante uma reunião ministerial bilateral realizada este domingo, 22 de setembro, em Maputo.

O ponto central do encontro foi a assinatura de um acordo no domínio migratório. O documento visa simplificar a circulação de cidadãos e aprimorar a coordenação entre os serviços de migração de ambos os países.

Modernização e controlo de fronteiras

O ministro do Interior de Moçambique, Paulo Chachine, afirmou que o acordo permitirá modernizar a gestão dos fluxos migratórios e endurecer o controlo nas fronteiras. Segundo Chachine, o objetivo é desburocratizar os procedimentos de identificação para garantir um atendimento mais célere e humanizado.

O instrumento jurídico estabelece a partilha de dados e a coordenação operacional, focando-se especificamente no combate à falsificação de documentos e ao tráfico de pessoas.

Formação policial e intercâmbio técnico

A cooperação estende-se à formação de quadros, com as seguintes medidas:

Bolsas de estudo: A partir de 2027, será implementada a atribuição mútua de bolsas para formação em instituições de ensino policial.

A partir de 2027, será implementada a atribuição mútua de bolsas para formação em instituições de ensino policial. Abertura de academias: Moçambique e Angola abrirão as suas escolas policiais para intercâmbio de experiências.

Moçambique e Angola abrirão as suas escolas policiais para intercâmbio de experiências. Diplomacia policial: Está prevista a nomeação mútua de adidos de polícia até ao final de 2027.

O ministro do Interior de Angola, Manuel Gomes da Conceição Homem, sublinhou que a natureza global da criminalidade organizada exige respostas conjuntas, defendendo que nenhum país consegue combater estes crimes isoladamente.

Proteção Civil e Segurança Rodoviária

Além da vertente policial, a agenda de cooperação abrange: