Criminosos perdem terreno: Moçambique e Angola alinham estratégias contra tráfico humano

Moçambique e Angola formalizaram um reforço na cooperação de segurança pública para combater a criminalidade organizada, o tráfico de seres humanos, a migração ilegal e os crimes cibernéticos. A decisão foi tomada durante uma reunião ministerial bilateral realizada este domingo, 22 de setembro, em Maputo.
O ponto central do encontro foi a assinatura de um acordo no domínio migratório. O documento visa simplificar a circulação de cidadãos e aprimorar a coordenação entre os serviços de migração de ambos os países.
O ministro do Interior de Moçambique, Paulo Chachine, afirmou que o acordo permitirá modernizar a gestão dos fluxos migratórios e endurecer o controlo nas fronteiras. Segundo Chachine, o objetivo é desburocratizar os procedimentos de identificação para garantir um atendimento mais célere e humanizado.
O instrumento jurídico estabelece a partilha de dados e a coordenação operacional, focando-se especificamente no combate à falsificação de documentos e ao tráfico de pessoas.
A cooperação estende-se à formação de quadros, com as seguintes medidas:
O ministro do Interior de Angola, Manuel Gomes da Conceição Homem, sublinhou que a natureza global da criminalidade organizada exige respostas conjuntas, defendendo que nenhum país consegue combater estes crimes isoladamente.
Além da vertente policial, a agenda de cooperação abrange:
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