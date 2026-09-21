Desafios e oportunidades: como a concessão em Machipanda pode impactar o comércio

Moçambique segue tendência regional ao conceder infraestruturas de Machipanda ao sector privado

O Governo de Moçambique atribuiu, através do Decreto n.º 53/2026, a concessão das infraestruturas do Posto Fronteiriço de Paragem Única de Machipanda à Sociedade Comercial Terminal Internacional Rodoviário de Machipanda por um período de 25 anos. O projecto, gerido por um consórcio composto pela Union Portlink, Zhongmei e pelo Fundo de Estradas, visa a modernização logística sem a transferência de competências soberanas do Estado.

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A concessionária detém a autoridade para projectar, financiar, construir e operar as infraestruturas, incluindo serviços de recepção, triagem de veículos, armazenagem, pesagem e inspecção. O diploma salvaguarda a manutenção das competências legais das autoridades aduaneiras e demais entidades públicas nos serviços de facilitação do comércio.

Modelos de concessão na África Austral

A aposta em Parcerias Público-Privadas (PPP) para a gestão de fronteiras é uma prática consolidada em países vizinhos, onde o capital privado financia a obra e a operação, mas a segurança e a imigração permanecem sob controlo público:

Zimbabwe: No posto de Beitbridge, o Zimborders Consortium investiu cerca de 297 milhões de dólares num modelo BOT (construir, operar e transferir). A concessão de 17,5 anos abrange terminais de mercadorias, autocarros e veículos ligeiros, com a recuperação do investimento feita via taxas aos utilizadores.

No posto de Beitbridge, o Zimborders Consortium investiu cerca de 297 milhões de dólares num modelo BOT (construir, operar e transferir). A concessão de 17,5 anos abrange terminais de mercadorias, autocarros e veículos ligeiros, com a recuperação do investimento feita via taxas aos utilizadores. África do Sul: O governo anunciou um programa de 12,5 mil milhões de rands para a reconstrução de seis postos terrestres (incluindo Lebombo, que faz fronteira com Ressano Garcia), com concessões de 20 anos. O foco é a introdução de nova tecnologia e a transição para o modelo de paragem única.

O governo anunciou um programa de 12,5 mil milhões de rands para a reconstrução de seis postos terrestres (incluindo Lebombo, que faz fronteira com Ressano Garcia), com concessões de 20 anos. O foco é a introdução de nova tecnologia e a transição para o modelo de paragem única. Zâmbia: O posto de Sakania, na fronteira com a República Democrática do Congo, foi concedido por 22 anos. O investimento de 76,1 milhões de dólares integra a reabilitação da estrada Ndola-Mufulira-Sakania e a instalação de sistemas de informação.

Limites da operação privada

A análise dos casos regionais indica que a gestão de infraestruturas logísticas não implica a cessão da autoridade fronteiriça. Em Moçambique, a concessão de Machipanda prevê a implementação de sistemas electrónicos de vigilância, câmaras e cancelas inteligentes, além da integração de sistemas entre as autoridades aduaneiras moçambicanas e zimbabuanas, mantendo-se, porém, a exclusividade estatal nas funções de controlo e segurança.