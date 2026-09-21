Portugal Mundo Sociedade CPLP Rússia economia Desporto Ciência
News All >
Primavera de 2026 começa com El Niño potencialmente recorde e impactos distintos no Brasil
Fazenda corta projeções de crescimento do PIB para 2026 e 2027
O fim da fixação rígida: a fluidez substitui o visual arquitetônico no cabelo
Torta de repolho com queijo feta: a combinação de sêmola e ervas que traz mais sabor ao prato
Células antigas ressurgem: arquivos hospitalares revelam segredos genéticos esquecidos
Portugal rumo ao desvio: segundo maior desequilíbrio na Zona Euro já em 2027
Lula critica influência estrangeira na América Latina durante abertura da Assembleia Geral da ONU
Dermatologista Ilya Rudnev: temperatura do tom afeta viço da pele
Alemanha avança na Argélia e ocupa espaço deixado pela França em energia e indústria

Desafios e oportunidades: como a concessão em Machipanda pode impactar o comércio

CPLP » Moçambique

Moçambique segue tendência regional ao conceder infraestruturas de Machipanda ao sector privado

O Governo de Moçambique atribuiu, através do Decreto n.º 53/2026, a concessão das infraestruturas do Posto Fronteiriço de Paragem Única de Machipanda à Sociedade Comercial Terminal Internacional Rodoviário de Machipanda por um período de 25 anos. O projecto, gerido por um consórcio composto pela Union Portlink, Zhongmei e pelo Fundo de Estradas, visa a modernização logística sem a transferência de competências soberanas do Estado.

Африканское сафари
Photo: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Африканское сафари

A concessionária detém a autoridade para projectar, financiar, construir e operar as infraestruturas, incluindo serviços de recepção, triagem de veículos, armazenagem, pesagem e inspecção. O diploma salvaguarda a manutenção das competências legais das autoridades aduaneiras e demais entidades públicas nos serviços de facilitação do comércio.

Modelos de concessão na África Austral

A aposta em Parcerias Público-Privadas (PPP) para a gestão de fronteiras é uma prática consolidada em países vizinhos, onde o capital privado financia a obra e a operação, mas a segurança e a imigração permanecem sob controlo público:

  • Zimbabwe: No posto de Beitbridge, o Zimborders Consortium investiu cerca de 297 milhões de dólares num modelo BOT (construir, operar e transferir). A concessão de 17,5 anos abrange terminais de mercadorias, autocarros e veículos ligeiros, com a recuperação do investimento feita via taxas aos utilizadores.
  • África do Sul: O governo anunciou um programa de 12,5 mil milhões de rands para a reconstrução de seis postos terrestres (incluindo Lebombo, que faz fronteira com Ressano Garcia), com concessões de 20 anos. O foco é a introdução de nova tecnologia e a transição para o modelo de paragem única.
  • Zâmbia: O posto de Sakania, na fronteira com a República Democrática do Congo, foi concedido por 22 anos. O investimento de 76,1 milhões de dólares integra a reabilitação da estrada Ndola-Mufulira-Sakania e a instalação de sistemas de informação.

Limites da operação privada

A análise dos casos regionais indica que a gestão de infraestruturas logísticas não implica a cessão da autoridade fronteiriça. Em Moçambique, a concessão de Machipanda prevê a implementação de sistemas electrónicos de vigilância, câmaras e cancelas inteligentes, além da integração de sistemas entre as autoridades aduaneiras moçambicanas e zimbabuanas, mantendo-se, porém, a exclusividade estatal nas funções de controlo e segurança.

Subscrever Pravda Telegram channel, Facebook, Twitter

Author`s name Ksenia Semenova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site
Agora a ler
Maquiagem para pálpebras caídas: aplique com olhos abertos e desloque o esfumado acima da dobra natural
Mulher
Maquiagem para pálpebras caídas: aplique com olhos abertos e desloque o esfumado acima da dobra natural
Células antigas ressurgem: arquivos hospitalares revelam segredos genéticos esquecidos
Ciência
Células antigas ressurgem: arquivos hospitalares revelam segredos genéticos esquecidos
Mais populares
Silhueta que alonga sem esforço: trench curto redefine proporções em 2026

O outono de 2026 aposta em jaquetas leves que equilibram mobilidade, texturas marcantes e camadas versáteis para as primeiras quedas de temperatura.

Silhueta que alonga sem esforço: trench curto redefine proporções em 2026
Bolo de oxicoco com creme: a importância do descanso para a textura ideal
Bolo de oxicoco com creme: a importância do descanso para a textura ideal
Lisboa e Cascais em alerta: a mudança que pode devolver controlo às câmaras
Primers matificantes vs. iluminadores: quando usar cada um
1.º Seminário Geopolítico Arresala: "O Irã e as Mudanças Geopolíticas" Amyra El Khalili Dois cronistas do Brasil Adilson Roberto Gonçalves Mulheres: respeito tem de começar cedo Freitas Jolivaldo
Hongqi Tiangong 07: preço agressivo, manutenção rigorosa exigida
Cálcio e vitamina D não reduzem quedas nem fraturas na maioria dos idosos, conclui grande revisão
Teste das veias no pulso define qual batom vermelho ilumina seu rosto
Teste das veias no pulso define qual batom vermelho ilumina seu rosto
últimos materiais
O fim da fixação rígida: a fluidez substitui o visual arquitetônico no cabelo
Desafios e oportunidades: como a concessão em Machipanda pode impactar o comércio
Torta de repolho com queijo feta: a combinação de sêmola e ervas que traz mais sabor ao prato
Células antigas ressurgem: arquivos hospitalares revelam segredos genéticos esquecidos
Portugal rumo ao desvio: segundo maior desequilíbrio na Zona Euro já em 2027
Lula critica influência estrangeira na América Latina durante abertura da Assembleia Geral da ONU
Dermatologista Ilya Rudnev: temperatura do tom afeta viço da pele
Alemanha avança na Argélia e ocupa espaço deixado pela França em energia e indústria
Desodorante natural não substitui antitranspirante: a lacuna que o marketing ignora
Madagascar encerra veto de 16 anos à mineração de ouro, mas contrabando persiste
EnglishРусскийDeutschFrançaisSpain
Mapa Arquivo Sobre Os autores
Seleccione o erro ortográfico com o rato e carregue em Ctrl+Enter

Copyright © 1999-2026, «PRAVDA.Ru».

When reproducing our materials in whole or in part, hyperlink to PRAVDA.Ru should be made. The opinions and views of the authors do not always coincide with the point of view of PRAVDA.Ru's editors.