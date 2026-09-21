Desafios e oportunidades: como a concessão em Machipanda pode impactar o comércio

O Governo de Moçambique atribuiu, através do Decreto n.º 53/2026, a concessão das infraestruturas do Posto Fronteiriço de Paragem Única de Machipanda à Sociedade Comercial Terminal Internacional Rodoviário de Machipanda por um período de 25 anos. O projecto, gerido por um consórcio composto pela Union Portlink, Zhongmei e pelo Fundo de Estradas, visa a modernização logística sem a transferência de competências soberanas do Estado.
A concessionária detém a autoridade para projectar, financiar, construir e operar as infraestruturas, incluindo serviços de recepção, triagem de veículos, armazenagem, pesagem e inspecção. O diploma salvaguarda a manutenção das competências legais das autoridades aduaneiras e demais entidades públicas nos serviços de facilitação do comércio.
A aposta em Parcerias Público-Privadas (PPP) para a gestão de fronteiras é uma prática consolidada em países vizinhos, onde o capital privado financia a obra e a operação, mas a segurança e a imigração permanecem sob controlo público:
A análise dos casos regionais indica que a gestão de infraestruturas logísticas não implica a cessão da autoridade fronteiriça. Em Moçambique, a concessão de Machipanda prevê a implementação de sistemas electrónicos de vigilância, câmaras e cancelas inteligentes, além da integração de sistemas entre as autoridades aduaneiras moçambicanas e zimbabuanas, mantendo-se, porém, a exclusividade estatal nas funções de controlo e segurança.
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