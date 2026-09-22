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Moçambique acelera a viragem digital: o plano que vai mexer no Estado até 2029

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Governo de Moçambique planeia digitalizar serviços públicos até 2029

O Governo de Moçambique prepara a implementação de um plano operacional para acelerar a transformação digital da Administração Pública até 2029. O documento, atualmente sob análise de uma comissão técnica, define as ações para os próximos três anos com o objetivo de aumentar a eficiência estatal e facilitar o acesso dos cidadãos aos serviços.

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O ministro da Administração Estatal e Função Pública, Inocêncio Impissa, destacou que a digitalização deve ter um impacto direto e tangível na vida do cidadão, melhorando a qualidade do atendimento prestado pelo Estado.

Infraestrutura e Integração de Sistemas

Adilson Gomes, PCA da Agência de Transformação Digital e Inovação, defende a adoção de uma arquitetura comum entre as instituições públicas. Esta coordenação visa evitar a duplicação de investimentos e reduzir custos operacionais.

Para sustentar a agenda, estão previstas as seguintes medidas técnicas:

  • Portal de Interoperabilidade: ligação entre os sistemas de diferentes instituições públicas.
  • Plataforma de Pagamentos: digitalização dos pagamentos de serviços do Estado.
  • Cloud Gov e Centro de Dados do Governo: centralização da gestão de dados públicos e otimização das infraestruturas tecnológicas.

Portal Cidadão e Desburocratização

Um dos eixos centrais é o Portal Cidadão. Embora ainda não tenha sido lançado oficialmente, a plataforma já oferece 26 serviços e registou mais de três mil acessos. O portal permite solicitar documentos sem deslocação física, abrangendo cidadãos em zonas rurais e no estrangeiro.

Atualmente, a plataforma integra serviços de entidades como:

  • Instituto Nacional dos Transportes Rodoviários (INATRO), para cartas de condução e veículos;
  • Autoridade Tributária, para a emissão do Número Único de Identificação Tributária (NUIT);
  • Balcão de Atendimento Único (BAU).

A digitalização dos processos e pagamentos pretende, ainda, aumentar a rastreabilidade dos serviços e reduzir as oportunidades de corrupção ao minimizar o contacto presencial.

Financiamento e Próximos Passos

O financiamento surge como o principal desafio, dado que os projetos atuais encontram-se dispersos e dependem de fontes distintas. A Comissão Técnica tem um prazo de dois a três meses para harmonizar o Plano Operacional, período em que serão definidos os custos estimados e as metas de resultado para os próximos anos.

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Author`s name Dmitriy Sokolov
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