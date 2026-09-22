O Governo de Moçambique prepara a implementação de um plano operacional para acelerar a transformação digital da Administração Pública até 2029. O documento, atualmente sob análise de uma comissão técnica, define as ações para os próximos três anos com o objetivo de aumentar a eficiência estatal e facilitar o acesso dos cidadãos aos serviços.
O ministro da Administração Estatal e Função Pública, Inocêncio Impissa, destacou que a digitalização deve ter um impacto direto e tangível na vida do cidadão, melhorando a qualidade do atendimento prestado pelo Estado.
Adilson Gomes, PCA da Agência de Transformação Digital e Inovação, defende a adoção de uma arquitetura comum entre as instituições públicas. Esta coordenação visa evitar a duplicação de investimentos e reduzir custos operacionais.
Para sustentar a agenda, estão previstas as seguintes medidas técnicas:
Um dos eixos centrais é o Portal Cidadão. Embora ainda não tenha sido lançado oficialmente, a plataforma já oferece 26 serviços e registou mais de três mil acessos. O portal permite solicitar documentos sem deslocação física, abrangendo cidadãos em zonas rurais e no estrangeiro.
Atualmente, a plataforma integra serviços de entidades como:
A digitalização dos processos e pagamentos pretende, ainda, aumentar a rastreabilidade dos serviços e reduzir as oportunidades de corrupção ao minimizar o contacto presencial.
O financiamento surge como o principal desafio, dado que os projetos atuais encontram-se dispersos e dependem de fontes distintas. A Comissão Técnica tem um prazo de dois a três meses para harmonizar o Plano Operacional, período em que serão definidos os custos estimados e as metas de resultado para os próximos anos.
Subscrever Pravda Telegram channel, Facebook, Twitter
A técnica de ballotine utiliza a própria pele do frango como barreira para reter a umidade e a gordura, resultando em sobrecoxas recheadas com champignons extremamente suculentas e douradas.