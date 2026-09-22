Guiné-Bissau e China planeiam nova fase de cooperação no setor mineiro

Guiné-Bissau e China planeiam nova fase de cooperação no setor mineiro

A Guiné-Bissau pretende aprofundar a parceria com a China no setor da mineração, com foco na transferência de tecnologia, formação de quadros e conhecimento geológico. A perspetiva foi detalhada por Hélder António Alfredo Mutna, Diretor-geral de Geologia e Minas, após representar o ministro Júlio Baldé na 28.ª Conferência e Exposição Internacional de Mineração da China, em Tianjin.

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Integração na Iniciativa de Mineração Verde

Durante a missão, a delegação guineense participou no Diálogo sobre Mineração Verde e Cooperação Económica e Comercial Internacional de Minerais Verdes. Como resultado, a Guiné-Bissau foi incluída na agenda como futuro membro da Iniciativa Internacional sobre Mineração Verde e Minerais Verdes.

As discussões centraram-se nos seguintes pontos:

Investimento e comércio de minerais verdes;

Responsabilidade social e financiamento;

Criação de valor local e cadeias de abastecimento sustentáveis;

Capacitação e transferência tecnológica.

Lacunas técnicas e prioridades de exploração

Embora o país possua reservas de bauxite, fosfatos e areias pesadas, Mutna admite que grande parte do território carece de prospeção geológica sistemática e moderna. Para viabilizar a exploração, o Diretor-geral identificou a necessidade de:

Digitalizar e atualizar os dados geológicos;

Modernizar a gestão dos direitos mineiros;

Reforçar laboratórios, equipamentos e a fiscalização;

Formar técnicos especializados.

Impacto económico e industrial

A estratégia defendida é que a mineração não seja uma atividade isolada, mas que impulsione outros setores da economia nacional:

Fosfatos: Potencial para produção de fertilizantes, ligando a mineração à agricultura.

Potencial para produção de fertilizantes, ligando a mineração à agricultura. Bauxite: Articulação com os setores de energia, transportes e logística.

Articulação com os setores de energia, transportes e logística. Areias pesadas: Análise do potencial de processamento e cadeias industriais.

Eixos da cooperação bilateral

Foram definidas sete áreas prioritárias para aprofundar a relação com a China:

Reforço do conhecimento geocientífico do território; Modernização institucional e digital do setor; Criação de um laboratório nacional; Formação de recursos humanos e transferência de tecnologia; Promoção de investimentos responsáveis; Criação de emprego e cadeias de fornecimento nacionais; Articulação de projetos com o desenvolvimento regional (energia e logística).

A concretização destas metas dependerá da definição de projetos concretos, objetivos mensuráveis e sistemas transparentes de avaliação.