Guiné-Bissau e China planeiam nova fase de cooperação no setor mineiro

A Guiné-Bissau pretende aprofundar a parceria com a China no setor da mineração, com foco na transferência de tecnologia, formação de quadros e conhecimento geológico. A perspetiva foi detalhada por Hélder António Alfredo Mutna, Diretor-geral de Geologia e Minas, após representar o ministro Júlio Baldé na 28.ª Conferência e Exposição Internacional de Mineração da China, em Tianjin.
Durante a missão, a delegação guineense participou no Diálogo sobre Mineração Verde e Cooperação Económica e Comercial Internacional de Minerais Verdes. Como resultado, a Guiné-Bissau foi incluída na agenda como futuro membro da Iniciativa Internacional sobre Mineração Verde e Minerais Verdes.
As discussões centraram-se nos seguintes pontos:
Embora o país possua reservas de bauxite, fosfatos e areias pesadas, Mutna admite que grande parte do território carece de prospeção geológica sistemática e moderna. Para viabilizar a exploração, o Diretor-geral identificou a necessidade de:
A estratégia defendida é que a mineração não seja uma atividade isolada, mas que impulsione outros setores da economia nacional:
Foram definidas sete áreas prioritárias para aprofundar a relação com a China:
A concretização destas metas dependerá da definição de projetos concretos, objetivos mensuráveis e sistemas transparentes de avaliação.
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