Portugal Mundo Sociedade CPLP Rússia economia Desporto Ciência
News All >
Resistência a ampicilina e cloranfenicol torna tratamento padrão de shigellose ineficaz em Kerala
Sinais invisíveis na pelagem do pet: o perigo silencioso que ameaça o equilíbrio do seu lar
Fórum Brasileiro de Segurança Pública apresenta diagnóstico sobre a ineficiência do Estado
Vômito e diarreia em cães: sinais de urgência, jejum correto e reintrodução alimentar
Descoberta biológica assustadora: excesso de moléculas vitais causou colapso nas estruturas celulares
Engenharia de precisão substitui aleatoriedade: inovação russa promete revolucionar a computação
Toupeiras revelam segredos arqueológicos: a ciência inusitada que transformou o solo na Flandres
Receita de suflê de maçã e mel: uma alternativa leve e nutritiva aos doces industrializados
Abóbora com maçã na culinária rural: a combinação inesperada que equilibra pratos salgados e doces

Guiné-Bissau e China planeiam nova fase de cooperação no setor mineiro

CPLP » Guiné-Bissau

Guiné-Bissau e China planeiam nova fase de cooperação no setor mineiro

A Guiné-Bissau pretende aprofundar a parceria com a China no setor da mineração, com foco na transferência de tecnologia, formação de quadros e conhecimento geológico. A perspetiva foi detalhada por Hélder António Alfredo Mutna, Diretor-geral de Geologia e Minas, após representar o ministro Júlio Baldé na 28.ª Conferência e Exposição Internacional de Mineração da China, em Tianjin.

Добыча угля
Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Добыча угля

Integração na Iniciativa de Mineração Verde

Durante a missão, a delegação guineense participou no Diálogo sobre Mineração Verde e Cooperação Económica e Comercial Internacional de Minerais Verdes. Como resultado, a Guiné-Bissau foi incluída na agenda como futuro membro da Iniciativa Internacional sobre Mineração Verde e Minerais Verdes.

As discussões centraram-se nos seguintes pontos:

  • Investimento e comércio de minerais verdes;
  • Responsabilidade social e financiamento;
  • Criação de valor local e cadeias de abastecimento sustentáveis;
  • Capacitação e transferência tecnológica.

Lacunas técnicas e prioridades de exploração

Embora o país possua reservas de bauxite, fosfatos e areias pesadas, Mutna admite que grande parte do território carece de prospeção geológica sistemática e moderna. Para viabilizar a exploração, o Diretor-geral identificou a necessidade de:

  • Digitalizar e atualizar os dados geológicos;
  • Modernizar a gestão dos direitos mineiros;
  • Reforçar laboratórios, equipamentos e a fiscalização;
  • Formar técnicos especializados.

Impacto económico e industrial

A estratégia defendida é que a mineração não seja uma atividade isolada, mas que impulsione outros setores da economia nacional:

  • Fosfatos: Potencial para produção de fertilizantes, ligando a mineração à agricultura.
  • Bauxite: Articulação com os setores de energia, transportes e logística.
  • Areias pesadas: Análise do potencial de processamento e cadeias industriais.

Eixos da cooperação bilateral

Foram definidas sete áreas prioritárias para aprofundar a relação com a China:

  1. Reforço do conhecimento geocientífico do território;
  2. Modernização institucional e digital do setor;
  3. Criação de um laboratório nacional;
  4. Formação de recursos humanos e transferência de tecnologia;
  5. Promoção de investimentos responsáveis;
  6. Criação de emprego e cadeias de fornecimento nacionais;
  7. Articulação de projetos com o desenvolvimento regional (energia e logística).

A concretização destas metas dependerá da definição de projetos concretos, objetivos mensuráveis e sistemas transparentes de avaliação.

Subscrever Pravda Telegram channel, Facebook, Twitter

Author`s name Ksenia Semenova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site
Agora a ler
Estratégia de George e Amal Clooney revelada: o posicionamento rigoroso alterou o ciclo vegetal
Jardinagem
Estratégia de George e Amal Clooney revelada: o posicionamento rigoroso alterou o ciclo vegetal
Colômbia e Brasil revelaram monstros submersos: evidências físicas forçaram revisão de limites naturais
Curiosidades
Colômbia e Brasil revelaram monstros submersos: evidências físicas forçaram revisão de limites naturais
Primers matificantes vs. iluminadores: quando usar cada um
Mulher
Primers matificantes vs. iluminadores: quando usar cada um
Mais populares
Sobrecoxa de frango recheada com champignons: a técnica de ballotine para manter a suculência

A técnica de ballotine utiliza a própria pele do frango como barreira para reter a umidade e a gordura, resultando em sobrecoxas recheadas com champignons extremamente suculentas e douradas.

Sobrecoxa de frango recheada com champignons: a técnica de ballotine para manter a suculência
BYD Atto 3 completa 35 países sem falha mecânica, mas infraestrutura leva bateria a 1% duas vezes
BYD Atto 3 completa 35 países sem falha mecânica, mas infraestrutura leva bateria a 1% duas vezes
Primers matificantes vs. iluminadores: quando usar cada um
Lecsó sem tomate: pimentão de carne grossa garante conserva encorpada e saborosa
1.º Seminário Geopolítico Arresala: "O Irã e as Mudanças Geopolíticas" Amyra El Khalili Dois cronistas do Brasil Adilson Roberto Gonçalves Mulheres: respeito tem de começar cedo Freitas Jolivaldo
Duelo entre Grand Sport e Grand Sport X: a divergência técnica escondeu falhas na pilotagem
Tintura caseira tem limite técnico de três tons; clareamento drástico exige descoloração profissional
Infraestrutura de Jericoacoara será adaptada para receber voos internacionais
Infraestrutura de Jericoacoara será adaptada para receber voos internacionais
últimos materiais
Fórum Brasileiro de Segurança Pública apresenta diagnóstico sobre a ineficiência do Estado
Vômito e diarreia em cães: sinais de urgência, jejum correto e reintrodução alimentar
Descoberta biológica assustadora: excesso de moléculas vitais causou colapso nas estruturas celulares
Engenharia de precisão substitui aleatoriedade: inovação russa promete revolucionar a computação
Toupeiras revelam segredos arqueológicos: a ciência inusitada que transformou o solo na Flandres
Receita de suflê de maçã e mel: uma alternativa leve e nutritiva aos doces industrializados
Abóbora com maçã na culinária rural: a combinação inesperada que equilibra pratos salgados e doces
Mirtilos definhando no seu quintal: o erro fatal que bloqueia a absorção de nutrientes vitais
Cálcio e vitamina D não reduzem quedas nem fraturas na maioria dos idosos, conclui grande revisão
Volvo entrega comando a veterano do grupo VW enquanto revisa plano de 13 elétricos até 2030
EnglishРусскийDeutschFrançaisSpain
Mapa Arquivo Sobre Os autores
Seleccione o erro ortográfico com o rato e carregue em Ctrl+Enter

Copyright © 1999-2026, «PRAVDA.Ru».

When reproducing our materials in whole or in part, hyperlink to PRAVDA.Ru should be made. The opinions and views of the authors do not always coincide with the point of view of PRAVDA.Ru's editors.