Portugal Mundo Sociedade CPLP Rússia economia Desporto Ciência
News All >
Lecsó sem tomate: pimentão de carne grossa garante conserva encorpada e saborosa
ONU: Foco político migra do ambiente e saúde para o risco de guerra
Remoção de barreiras fitossanitárias impulsiona vendas de trigo da Rússia para a China
Belgee X50 troca motor turbo por aspirado para priorizar durabilidade
A corrida desesperada por recursos na Europa: fatores ocultos impedem a recomposição dos depósitos
BYD Atto 3 completa 35 países sem falha mecânica, mas infraestrutura leva bateria a 1% duas vezes
Ameaça à soberania brasileira: relatórios confidenciais da Abin revelam um plano de pressão geopolítica
Escassez recorde atinge postos russos: a logística de combustível entrou em colapso repentino
Nova ponte em Khasan liga posto fronteiriço à rodovia federal e altera logística com Coreia do Norte

Terroristas exigem resgate para libertar reféns em Niassa

CPLP » Moçambique

Insurgentes exigem resgate para libertar reféns em Niassa

Terroristas que atacaram a localidade de Marangira, no distrito de Marrupa, província de Niassa, no início de setembro, exigem pagamentos monetários para libertar as pessoas sequestradas durante a ofensiva.

ребёнок под противомоскитной сеткой
Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
ребёнок под противомоскитной сеткой

De acordo com a plataforma Moçambique Bio, os insurgentes estabeleceram contacto com os gestores da coutada Mozambique Wild Adventures (MWA) para formalizar as exigências financeiras em troca da libertação dos reféns.

O ataque em Marangira resultou na morte de uma pessoa e no rapto de pelo menos 10 indivíduos. Entre os sequestrados estão:

  • Sete crianças;
  • Dois cidadãos estrangeiros (um sul-africano e um zimbabwiano);
  • Outras duas pessoas.

Subscrever Pravda Telegram channel, Facebook, Twitter

Author`s name Petr Ermilin
Agora a ler
Volkswagen extingue SEAT até 2029 para focar no crescimento da Cupra
Carros
Volkswagen extingue SEAT até 2029 para focar no crescimento da Cupra
Sobrecoxa de frango recheada com champignons: a técnica de ballotine para manter a suculência
Receitas e Culinária
Sobrecoxa de frango recheada com champignons: a técnica de ballotine para manter a suculência
Obras paradas em Chelas geram prejuízos milionários: a disputa escalou para uma batalha jurídica
Portugal
Obras paradas em Chelas geram prejuízos milionários: a disputa escalou para uma batalha jurídica
Mais populares
Hyundai Ioniq 5 2025: bateria maior, recarga mais rápida e plugue Tesla nativo

Pacote padrão sobe para 63 kWh e longo alcance para 84 kWh; pico de recarga atinge 260 kW e média 140 kW. Recuperação de 241 km cai de 23 para 16 minutos. Porta NACS nativa dispensa adaptador na rede Tesla. Seminovos 2022-2024 perdem 80 km a 120 km/h e ganham 7 min por parada.

Hyundai Ioniq 5 2025: bateria maior, recarga mais rápida e plugue Tesla nativo
Volkswagen extingue SEAT até 2029 para focar no crescimento da Cupra
Volkswagen extingue SEAT até 2029 para focar no crescimento da Cupra
Outono 2026 eleva sapatilhas e loafers com salto estrutural e estampa dálmata
Botishal dagestanês: massa fina frita a seco com recheio cremoso de ricota e suluguni
1.º Seminário Geopolítico Arresala: "O Irã e as Mudanças Geopolíticas" Amyra El Khalili Dois cronistas do Brasil Adilson Roberto Gonçalves Mulheres: respeito tem de começar cedo Freitas Jolivaldo
Minimalismo circular: a tendência atual para unhas curtas
Ranúnculo: a alternativa perene para quem busca impacto visual no jardim
Tendências de cortes masculinos 2026: guia completo para escolher o melhor visual
Tendências de cortes masculinos 2026: guia completo para escolher o melhor visual
últimos materiais
Remoção de barreiras fitossanitárias impulsiona vendas de trigo da Rússia para a China
Terroristas exigem resgate para libertar reféns em Niassa
Belgee X50 troca motor turbo por aspirado para priorizar durabilidade
A corrida desesperada por recursos na Europa: fatores ocultos impedem a recomposição dos depósitos
BYD Atto 3 completa 35 países sem falha mecânica, mas infraestrutura leva bateria a 1% duas vezes
Ameaça à soberania brasileira: relatórios confidenciais da Abin revelam um plano de pressão geopolítica
Escassez recorde atinge postos russos: a logística de combustível entrou em colapso repentino
Nova ponte em Khasan liga posto fronteiriço à rodovia federal e altera logística com Coreia do Norte
Votação na Rússia terminou: a configuração do parlamento mudou de forma drástica e inesperada
Sobrecoxa de frango recheada com champignons: a técnica de ballotine para manter a suculência
EnglishРусскийDeutschFrançaisSpain
Mapa Arquivo Sobre Os autores
Seleccione o erro ortográfico com o rato e carregue em Ctrl+Enter

Copyright © 1999-2026, «PRAVDA.Ru».

When reproducing our materials in whole or in part, hyperlink to PRAVDA.Ru should be made. The opinions and views of the authors do not always coincide with the point of view of PRAVDA.Ru's editors.