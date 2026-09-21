Terroristas exigem resgate para libertar reféns em Niassa

Insurgentes exigem resgate para libertar reféns em Niassa

Terroristas que atacaram a localidade de Marangira, no distrito de Marrupa, província de Niassa, no início de setembro, exigem pagamentos monetários para libertar as pessoas sequestradas durante a ofensiva.

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De acordo com a plataforma Moçambique Bio, os insurgentes estabeleceram contacto com os gestores da coutada Mozambique Wild Adventures (MWA) para formalizar as exigências financeiras em troca da libertação dos reféns.

O ataque em Marangira resultou na morte de uma pessoa e no rapto de pelo menos 10 indivíduos. Entre os sequestrados estão: