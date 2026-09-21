Silêncio oficial sobre a Guiné-Bissau: autoridades ignoraram apelos urgentes após bloqueio total

Paralisação de transportes na fronteira com Serra Leoa trava comércio regional

A interrupção dos transportes na fronteira entre a Guiné-Bissau e a Serra Leoa compromete a circulação de mercadorias e a mobilidade de cidadãos, afetando sobretudo o comércio informal da região.

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O cônsul da Guiné-Bissau em Ziguinchor, Orlando Wam Sambú, afirmou ter notificado oficialmente as autoridades competentes sobre o impasse. No entanto, Sambú revelou que não obteve resposta dos governos de Bissau nem de Ziguinchor.

Impacto Económico e Social

A falta de transporte impacta a importação e exportação de produtos, prejudicando comerciantes que dependem do fluxo transfronteiriço para a sua subsistência. Perante a ausência de soluções, a comunidade local tem organizado protestos pacíficos para exigir a retoma dos serviços.

Ausência de Resposta Oficial

O Consulado em Ziguinchor mantém tentativas de contacto com as instâncias locais e regionais, mas a falta de retorno oficial agrava a situação. Segundo o cônsul, é urgente estabelecer uma comunicação eficaz entre os países vizinhos para evitar danos adicionais à população civil.

Orlando Wam Sambú reiterou que o Consulado continua a procurar meios para resolver o impasse e apoiar os cidadãos afetados pela paralisação.