Portugal Mundo Sociedade CPLP Rússia economia Desporto Ciência
News All >

Governo de Moçambique prevê proibição de sacos plásticos finos até 2027

CPLP » Moçambique

Maputo recolhe apenas 60% do lixo produzido diariamente

O Município de Maputo recolhe apenas 60% das cerca de 1.366 toneladas de resíduos produzidas todos os dias na capital. Esta falha na recolha resulta na acumulação de centenas de toneladas de lixo em valas de drenagem, bermas e zonas costeiras, segundo dados do Vereador de Infra-estruturas e Salubridade, João Munguambe.

Переполненная мусорная урна
Photo: https://pixabay.com by Hans is licensed under Free
Переполненная мусорная урна

Previsões e reforço de meios

A produção de resíduos na cidade poderá subir para 1.382 toneladas diárias até 2027. Para enfrentar o défice, o Conselho Municipal anunciou as seguintes medidas:

  • Novos contentores: Distribuição de 100 unidades nos bairros críticos (80 plásticos de 1.100 litros e 20 metálicos de seis metros cúbicos).
  • Frota e logística: Integração de cinco novos camiões e manutenção dos pagamentos a 45 micro-empresas de recolha primária.

Infra-estruturas e gestão a longo prazo

A aposta central para a gestão de resíduos é a construção do Aterro Sanitário de KaTembe, que incluirá sistemas de triagem, reciclagem e captação de gás para energia. O plano prevê ainda o encerramento progressivo e a reabilitação da lixeira de Hulene.

A nível nacional, Moçambique produz anualmente cerca de 4,2 milhões de toneladas de lixo, das quais 98% terminam em lixeiras a céu aberto. Além de KaTembe, está em construção o aterro de Matlemele e planeiam-se infra-estruturas semelhantes para Nacala, Nampula e Pemba. O Governo destinou 24 milhões de euros para a criação de três fábricas de reciclagem de plástico, vidro e resíduos orgânicos.

Medidas preventivas e sensibilização

O Governo prepara a regulamentação para proibir sacos plásticos finos até 2027 e a obrigatoriedade de grandes superfícies comerciais aceitarem a devolução de certas embalagens.

Foi também anunciado o programa "Escola Limpa, Bairro Limpo”, que envolverá 100 escolas de Maputo e Matola para sensibilizar famílias e comunidades sobre a preservação ambiental.

Ação na Costa do Sol

No âmbito do Dia Mundial da Limpeza, uma mobilização de 500 voluntários na Praia da Costa do Sol resultou na recolha de 3,5 toneladas de resíduos, das quais 1,2 toneladas eram de plástico.

Subscrever Pravda Telegram channel, Facebook, Twitter

Agora a ler
Tendências de cortes masculinos 2026: guia completo para escolher o melhor visual
Mulher
Tendências de cortes masculinos 2026: guia completo para escolher o melhor visual
Hyundai Ioniq 5 2025: bateria maior, recarga mais rápida e plugue Tesla nativo
Carros
Hyundai Ioniq 5 2025: bateria maior, recarga mais rápida e plugue Tesla nativo
O uso de mostarda seca para manter tomates verdes frescos por mais tempo
Receitas e Culinária
O uso de mostarda seca para manter tomates verdes frescos por mais tempo
Mais populares
Hyundai Ioniq 5 2025: bateria maior, recarga mais rápida e plugue Tesla nativo

Pacote padrão sobe para 63 kWh e longo alcance para 84 kWh; pico de recarga atinge 260 kW e média 140 kW. Recuperação de 241 km cai de 23 para 16 minutos. Porta NACS nativa dispensa adaptador na rede Tesla. Seminovos 2022-2024 perdem 80 km a 120 km/h e ganham 7 min por parada.

Hyundai Ioniq 5 2025: bateria maior, recarga mais rápida e plugue Tesla nativo
Abóbora cristalizada: como fazer o doce firme e aromático em apenas uma hora
Abóbora cristalizada: como fazer o doce firme e aromático em apenas uma hora
O uso de mostarda seca para manter tomates verdes frescos por mais tempo
Jeans no outono de 2026: o foco muda para contrastes de textura e volume
1.º Seminário Geopolítico Arresala: "O Irã e as Mudanças Geopolíticas" Amyra El Khalili Dois cronistas do Brasil Adilson Roberto Gonçalves Mulheres: respeito tem de começar cedo Freitas Jolivaldo
Li Auto i6: o crossover chinês que quer transformar o luxo europeu em acampamento
Tendências de cortes masculinos 2026: guia completo para escolher o melhor visual
Ranúnculo: a alternativa perene para quem busca impacto visual no jardim
Ranúnculo: a alternativa perene para quem busca impacto visual no jardim
últimos materiais
O celular virou cassino sem aviso: o que mudou com novas regras digitais no Brasil
A massa fria vira sua melhor aliada no fogão: pratos que não desmancham
Técnicas de encolhimento para trapézio: aprenda a evitar erros comuns no treino
Governo de Moçambique prevê proibição de sacos plásticos finos até 2027
Maquiagem colorida no dia a dia: o segredo está na base que impede a oxidação do pigmento
Pasta de pepino cozido: a forma ideal de aproveitar vegetais passados
Redução no tempo de travessia para Hong Kong impulsiona alta imobiliária em Shenzhen
Jovens portugueses trocam Portugal por mercados onde o salário permite viver sozinho
Vacinas contra a gripe: setor privado enfrenta escassez de doses para este inverno
Casa Mendes Gonçalves garante 32 casas para funcionários na Golegã
EnglishРусскийDeutschFrançaisSpain
Mapa Arquivo Sobre Os autores
Seleccione o erro ortográfico com o rato e carregue em Ctrl+Enter

Copyright © 1999-2026, «PRAVDA.Ru».

When reproducing our materials in whole or in part, hyperlink to PRAVDA.Ru should be made. The opinions and views of the authors do not always coincide with the point of view of PRAVDA.Ru's editors.