Governo de Moçambique prevê proibição de sacos plásticos finos até 2027

Maputo recolhe apenas 60% do lixo produzido diariamente

O Município de Maputo recolhe apenas 60% das cerca de 1.366 toneladas de resíduos produzidas todos os dias na capital. Esta falha na recolha resulta na acumulação de centenas de toneladas de lixo em valas de drenagem, bermas e zonas costeiras, segundo dados do Vereador de Infra-estruturas e Salubridade, João Munguambe.

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Previsões e reforço de meios

A produção de resíduos na cidade poderá subir para 1.382 toneladas diárias até 2027. Para enfrentar o défice, o Conselho Municipal anunciou as seguintes medidas:

Novos contentores: Distribuição de 100 unidades nos bairros críticos (80 plásticos de 1.100 litros e 20 metálicos de seis metros cúbicos).

Distribuição de 100 unidades nos bairros críticos (80 plásticos de 1.100 litros e 20 metálicos de seis metros cúbicos). Frota e logística: Integração de cinco novos camiões e manutenção dos pagamentos a 45 micro-empresas de recolha primária.

Infra-estruturas e gestão a longo prazo

A aposta central para a gestão de resíduos é a construção do Aterro Sanitário de KaTembe, que incluirá sistemas de triagem, reciclagem e captação de gás para energia. O plano prevê ainda o encerramento progressivo e a reabilitação da lixeira de Hulene.

A nível nacional, Moçambique produz anualmente cerca de 4,2 milhões de toneladas de lixo, das quais 98% terminam em lixeiras a céu aberto. Além de KaTembe, está em construção o aterro de Matlemele e planeiam-se infra-estruturas semelhantes para Nacala, Nampula e Pemba. O Governo destinou 24 milhões de euros para a criação de três fábricas de reciclagem de plástico, vidro e resíduos orgânicos.

Medidas preventivas e sensibilização

O Governo prepara a regulamentação para proibir sacos plásticos finos até 2027 e a obrigatoriedade de grandes superfícies comerciais aceitarem a devolução de certas embalagens.

Foi também anunciado o programa "Escola Limpa, Bairro Limpo”, que envolverá 100 escolas de Maputo e Matola para sensibilizar famílias e comunidades sobre a preservação ambiental.

Ação na Costa do Sol

No âmbito do Dia Mundial da Limpeza, uma mobilização de 500 voluntários na Praia da Costa do Sol resultou na recolha de 3,5 toneladas de resíduos, das quais 1,2 toneladas eram de plástico.