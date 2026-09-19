Aeroporto moderno chega a Bissau: infraestrutura que redefine o futuro econômico do país

A Guiné-Bissau conta agora com uma nova infraestrutura aeroportuária na região de Bissau, destinada a adequar a capacidade de transporte aéreo às exigências de crescimento do país.
O Presidente de Transição, General Horta Inta-a, afirmou ao jornal O Democrata GB que a obra simboliza a modernização do país e será um pilar para o desenvolvimento económico, com impacto direto nos setores comercial e turístico.
O projeto foi viabilizado através de recursos internacionais, contando com o apoio de países parceiros e instituições de desenvolvimento. A construção teve o acompanhamento de empresas de infraestrutura e especialistas internacionais.
Para o chefe do Executivo de transição, a entrega do aeroporto é um momento histórico que reforça a estratégia de promover o desenvolvimento sustentável do território.
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Uma nova teoria propõe que a mente não surge por acaso, mas através de uma sucessão de modelos internos que evoluíram ao longo de milhões de anos.