Aeroporto moderno chega a Bissau: infraestrutura que redefine o futuro econômico do país

Guiné-Bissau inaugura novo aeroporto para impulsionar comércio e turismo

A Guiné-Bissau conta agora com uma nova infraestrutura aeroportuária na região de Bissau, destinada a adequar a capacidade de transporte aéreo às exigências de crescimento do país.

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O Presidente de Transição, General Horta Inta-a, afirmou ao jornal O Democrata GB que a obra simboliza a modernização do país e será um pilar para o desenvolvimento económico, com impacto direto nos setores comercial e turístico.

Financiamento e Execução

O projeto foi viabilizado através de recursos internacionais, contando com o apoio de países parceiros e instituições de desenvolvimento. A construção teve o acompanhamento de empresas de infraestrutura e especialistas internacionais.

Para o chefe do Executivo de transição, a entrega do aeroporto é um momento histórico que reforça a estratégia de promover o desenvolvimento sustentável do território.